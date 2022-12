Serie A falsata, Feltri ne ha per tutti: “Lotito in conflitto di interessi”

Serie A falsata, il direttore del quotidiano Il Domani ne ha per tutti. E nel mirino ci entra anche Lotito che sarebbe in “conflitto di interessi”

Il direttore del quotidiano Il Domani, Stefano Feltri, non le ha mandate a dire durante la diretta Twitch di calciomercato.it in onda su TVPLAY. Il giornalista ovviamente è intervenuto cercando di fare un poco di chiarezza sulla questione Juventus ma poi ha abbracciato diversi temi. Anche quello che riguarda il presidente della Lazio, e anche senatore, Lotito. Ma facciamo un poco di ordine e vediamo quello che Feltri ha detto.

“Le cose che contesta la Procura di Torino alla Juventus avrebbe portato a chiudere qualunque azienda, anche solo per i danni d’immagine giganteschi. Si capisce che le manovre economiche della Juventus non avevano un effetto solo sulla squadra, ma anche sulla struttura di tutta la Serie A”. Questo il primo attacco in generale al mondo del calcio. Ma è solo il primo che arriva durante la diretta,

“In diversi ovviamente tirano in ballo anche i casi di Milan e Inter, ma noi ad oggi abbiamo 500 pagine sulla Juventus – ha continuato – e le relazioni dimostrano in estrema sintesi che per portare a sistemare i conti la Juventus faceva alleanze con squadre che sul campo sono rivali ma che poi facevano il mercato a adattandolo a quello della Juventus. Per Atalanta o Sampdoria operazioni da 15 milioni sono importanti. In questo senso la Serie A è falsata“.

Serie A falsata, le parole su Lotito

Poi l’attacco a Lotito che secondo Feltri ha un conflitto di interessi importante: “Le società di calcio sono aziende quotate in borsa, hanno già delle regole, quindi non mi interessa tanto la Covisoc, ma il problema è che queste aziende hanno un peso politico e non va bene. Addirittura c’è Lotito in Parlamento che sta cercando di congelare i debiti Irpef di 55 milioni di euro. Un chiaro conflitto di interessi”.