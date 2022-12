“Qualcuno era geloso di Totti” 😯: la verità del grande ex 👨‍⚖️

“Qualcuno era geloso di Totti”: il grande ex spiega il motivo per il quale l’ex capitano è uscito dalla Roma. Il pensiero, però, abbraccia anche la squadra di Mou

“Qualcuno era geloso di Totti”. Senza giri di parole, senza mezzi termini, Boniek, vicepresidente della Uefa ed ex calciatore giallorosso, ha detto qual è il suo punto di vista sull’addio dell’ex capitano alla Roma. L’ex attaccante polacco ha parlato ai microfoni di Centro Suono Sport durante la trasmissione Te la do io Tokyo.

“Totti ha tutto per essere un grande ma deve imparare certo cose – ha detto – perché quando uno smette di giocare a calcio, essere dirigente è una cosa diversa. bisogna aumentare il know-how, che è già grande, perché il ruolo è diverso. Francesco è una leggenda e non viene sfruttato. Per me lui è la storia della Roma”. Poi la rivelazione, a precisa domanda, se lui sarebbe pronto per questo ruolo: “Nel momento del calcio sono tutti gelosi e secondo me il problema di Totti è stato che tutti quelli che erano lì erano gelosi di lui”.

Non solo Totti, Boniek parla della Roma