Calciomercato Roma, infortunio e innesto immediato: la Juve “aiuta” Pinto

Calciomercato Roma, infortunio e innesto immediato: la Juventus in “aiuto” di Pinto che potrebbe avere un pensiero in meno

A gennaio soprattutto dalla Premier League potrebbero arrivare degli assalti alle squadre italiane, soprattutto da parte di quei club che sono in lotta per qualcosa. Uno di questi è l’Arsenal di Arteta, in testa al campionato, che sogna di tornare a vincere qualcosa dopo tanto tempo passato a guardare gli altri festeggiare. Ora, però, i Gunners, hanno un problema importante: durante il Mondiale infatti s’è fatto male Gabriel Jesus, l’attaccante preso dal City, e pensare ad un innesto per una squadra in lotta è assai facile.

Si è parlato di Tammy Abraham: l’attaccante della Roma che in questa stagione sta deludendo quelle che erano le aspettative, potrebbe entrare nel mirino del club londinese. Un assalto comunque appare preventivabile anche la prossima estate, ma l’infortunio potrebbe accelerare i tempi. In ogni caso, secondo calciomercato.it, la situazione che vede interessata in questo caso i giallorossi potrebbe anche interessare la Juventus.

Calciomercato Roma, l’Arsenal su Vlahovic

Quello che è successo dentro i bianconeri ancora fa rumore. Le dimissioni di Agnelli sono state un terremoto per la società piemontese che forse sarà costretta a cedere qualcuno per rimettere in sesto i conti che fanno acqua da tutte le parti. Bene, anche per questo motivo, potrebbe essere presa in considerazione la cessione di Vlahovic: davanti ad un’offerta che si avvicini intorno ai 100 milioni, il serbo potrebbe prendere la valigia. E l’Arsenal è assai interessato al profilo dell’attaccante, anche perché prima del passaggio in bianconero, i Gunners ci avevano buttato più di un occhio.

Intrighi di mercato insomma, che potrebbero aiutare Pinto a tirare un sospiro di sollievo. Sapere di non avere nessuno alle costole per Abraham sarebbe un bel pensiero in meno.