Calciomercato Roma, tentazione Mondiale: un’arma in più per Mou

La tentazione per gennaio di José Mourinho arriva dal Mondiale: lo ‘Special One’ ha un’arma a suo favore per mettere a segno il colpo

Il calciomercato invernale è ormai dietro l’angolo e la Roma dovrà risolvere diverse questioni oltre a cercare i rinforzi necessari a José Mourinho per la prossima stagione. Un primo colpo è già stato messo a segno con l’arrivo di Ola Solbakken, ma per vederlo a Trigoria bisognerà aspettare gennaio perché prima il Bodo/Glimt non lo libera.

Nonostante l’arrivo del norvegese, Mourinho per gennaio avrebbe messo nel mirino un altro attaccante. Di ostacoli per portalo nella capitale ce ne sarebbero, ma lo ‘Special One’ potrebbe avere un’arma in più.

Calciomercato Roma, tentazione Depay: Mourinho sa come superare l’ostacolo ingaggio

José Mourinho non si accontenta, e questo ormai sembra abbastanza chiaro. Per questo motivo nonostante l’arrivo di Ola Solbakken, lo Special One avrebbe messo nel mirino un altro attaccante di spessore. Stiamo parlando di Memphis Depay, attualmente impegnato con l’Olanda al Mondiale ma di proprietà del Barcellona.

Il contratto con i blaugrana scadrà a giugno ma l’olandese vorrebbe liberarsi già a gennaio. Secondo quanto riportato da ‘Leggo’ il Barcellona si accontenterebbe di soli 2 milioni per lasciarlo partire a gennaio. L’ostacolo maggiore per la Roma sarebbe l’ingaggio di Depay, che però con il Decreto crescita potrebbe essere ammortizzato. Le concorrenti non mancano ovviamente, ma i giallorossi continuano a lavorare per il colpaccio in attacco.