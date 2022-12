Calciomercato Roma, 20 milioni: scatta l’asta in Serie A

Calciomercato Roma, il valore di mercato è schizzato alle stelle: scatta l’asta in Serie A per il difensore seguito dai giallorossi

La Roma per la prossima stagione dovrà rinforzare la difesa e su questo ci sono davvero poche discussioni da fare. La società giallorossa, anche la scorsa estate, ha cercato in qualche modo di prendere un elemento dietro per dare a Mourinho la possibilità di fare delle scelte, ma l’infortunio di Wijnaldum, arrivato a mercato ancora aperto, ha fatto sì che Pinto cambiasse le proprie strategie e andasse a prendere un altro centrocampista.

La situazione in difesa quindi è rimasta invariata però ci potrebbero essere degli addi alla fine della stagione: quello di Smalling, ad esempio, seguito dall’Inter soprattutto per il contratto in scadenza.

Calciomercato Rom, scatta l’asta per Kiwior

Un nome che sta girando con parecchia insistenza dalle parti di Trigoria è quello di Kiwior, difensore dello Spezia, che ha giocato un buon Mondiale con la maglia della nazionale polacca. Secondo quanto riportato da La Nazione, la sua valutazione è salita parecchio anche per questo motivo, visto che adesso si parla di almeno 20 milioni di euro per strapparlo ai liguri. Una cifra che a quanto pare non spaventa più di tanto viste quelle che sono le caratteristiche tecniche e fisiche del giocatore.

Su di lui infatti ci sono tutte le big della Serie A. Oltre che alla Roma, il giocatore interessa a Juventus, Milan e Napoli oltre che al West Ham in Premier League. E per questo motivo lo Spezia gongola, consapevole di avere tra le mani un gioiello che potrebbe rimpinguare le casse in maniera importante.