Calciomercato, la Roma vuole Modric

Calciomercato, bomba clamorosa: la Roma starebbe pensando a Modric, in scadenza di contratto con il Real Madrid, per la prossima stagione

Bomba clamorosa a Radio Radio. Una notizia che scuote il calciomercato della Roma. I giallorossi infatti starebbero pensando a Modric, centrocampista del Real Madrid, in scadenza di contratto, che ancora non ha rinnovato con il club di Ancelotti e che potrebbe lasciare la Liga dopo tanti anni.

Il giocatore ha un buon rapporto con Mourinho e qualora il portoghese dovesse rimanere sulla panchina giallorossa, allora le cose potrebbero andare davvero in questo modo. Un campione, Modric, uno di quelli che nonostante l’età fanno ancora la differenza. Il croato, vice campione del Mondo in carica, è impegnato proprio in questi giorni in Qatar con la propria nazionale. Un perso fisso. E si parla anche di un possibile biennale. L’agente di Modric è lo stesso di Matic e di Tahirovic.