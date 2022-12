Calciomercato Roma, “nuovo” bomber per Mou 👀 : Lewandowski decisivo 😦

Calciomercato Roma, annuncio su Depay e tutta la verità. Gli ultimi aggiornamenti su una delle piste più importanti del momento.

Da tempo l’attaccante olandese rappresenta uno dei giocatori più importanti del nostro continente, dopo i tanti anni disputati ad alti livelli con la maglia del Lione e che lo hanno alla fine visto approdare da svincolato al Barcellona due estati fa, in un momento in cui si era non poco discusso della possibilità di vedere Memphis approdare nel nostro campionato.

Gli accostamenti alla Roma e ad altri club contraddistinsero infatti anche quelle settimane e rappresentano ad oggi uno scenario nuovamente salito a galla. Questo alla luce di un ambientamento felice di Memphis ma comunque impattante in modo meno importante rispetto a quanto ci si potesse aspettare. Se a ciò si aggiungono le difficoltà palesate dalla Roma a livello offensivo, la delicata posizione di Abraham e un contratto in scadenza a giugno, si comprende bene come l’arrivo del su citato alla corte di Mourinho potrebbe rappresentare un lieto fine per plurime delle parti in causa.

Calciomercato Roma, annuncio dal Barcellona su Depay

Da Barcellona, però, non tutti la pensano in questo modo. Particolare attenzione meritano infatti le dichiarazioni di Jordi Cruyff, rilasciate a Mundo Deportivo. “Depay si è infortunato e non ha potuto essere presente quanto avrebbe voluto ma prima dell’infortunio ha giocato titolare e ha realizzato anche bei gol. Inoltre dobbiamo pensare che Lewandowski sarà squalificato per tre giornate. Non ha senso cedere un giocatore per acquistarne un altro se ciò non comporta vantaggi in termini di Fair Play Finanziario. Memphis è sempre stato impeccabile a livello di impegno e Xavi è stato il primo a dirlo. Lui è un giocatore che non crea problemi, che si impegna sempre al massimo e quando doveva esserci ha sempre risposto presente. Oggi non pensiamo alle cessioni, ma ad avere una squadra competitiva per il girone di ritorno. Memphis può aiutare molto qualunque club. In estate vedremo la situazione in cui ci troveremo, ma oggi le tre giornate a Lewa rendono strano il pensare a delle cessioni in inverno. Il calcio cambia continuamente e tutti possono essere importanti.