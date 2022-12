Calciomercato Roma, un jolly per Mourinho: Juventus superata

Calciomercato Roma, Mourinho gioca il jolly per anticipare la Juventus. Ci sono diversi ingredienti per sperare bene.

In queste settimane ancora dominate da una forte attenzione mediatica per il Mondiale in Qatar, non sono poche le notizie che iniziano a tangere sempre di più il ritorno della Serie A e, più in generale, a interessare tanti club consapevoli di dover subito ripartire col piede giusto, al fine di consolidare le buone cose fatte nella prima parentesi o, in caso contrario, per ovviare ai plurimi errori compiuti.

In casa giallorossa c’è la consapevolezza di aver sbagliato non poco, soprattutto nelle ultime settimane. Il sentimento di disillusione rispetto alla nobile campagna acquisti di Pinto si respira, così come però si percepisce una forte consapevolezza delle capacità di José Mourinho, nei quali quasi tutti i tifosi continuano a credere. Il must dovrà essere quello di cancellare gli infelici ricordi delle ultime settimane del 2022 calcistico e provare a ripartire dai diversi segnali positivi giunti fino a un certo punto dell’anno.

Calciomercato Roma, jolly Mourinho per Vicario: ecco come superare la Juventus

Come sovente evidenziato, poi, una discriminante importante sarà rappresentata dal calciomercato invernale, certamente non in grado di impattare e determinare tanto quanto quello estivo ma al contempo considerabile come un buon momento per cogliere opportunità che possano corroborare lo scacchiere e aiutare nel percorso di crescita e risalita cui alluso sopra.

Al contempo, ciò non toglie che tanti addetti ai lavori, Pinto incluso, stiano iniziando a pensare anche alle mosse da adottare in estate. Nel prossimo trimestre estivo, in quel di Trigoria andranno fatti ulteriori e nuovi cambiamenti, iniziando a ragionare anche a lunga gittata, soprattutto in ruoli sguarniti o attualmente occupati da giocatori non più giovanisismi.

Il discorso vale dunque anche per la questione portiere, della quale vi abbiamo già più volte detto a partire dall’esclusiva legata all’interesse per Vicario. Tra i migliori nel suo ruolo in Serie A, l’estremo difensore dell’Empoli piace a Roma e Juventus e, come riferito da Calciomercatoweb.it, potrebbe abbracciare Mourinho grazie ad un importante asso nella manica.

La su citata fonte parla infatti di Marash Kumbulla come possibile pedina di scambio, alla luce dell’esigenza di Zanetti di veder rinforzato il proprio reparto difensivo. Tra le fila arretrate dei toscani milita Koni de Winter, difficilmente sfruttabile dalla Vecchia Signora come jolly per Guglielmo. Questo alla luce della comune visione nata tra il giocatore e la Juventus stessa, ambedue fortemente desiderosi di riabbracciarsi e provare a far bene insieme a partire dalla prossima stagione.