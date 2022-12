Calciomercato Roma, Pinto guarda ad Oriente: tripletta made in Japan

Calciomercato Roma, dopo la tournée in Giappone Pinto continua a guardare ad Oriente: tripletta asiatica per il gm giallorosso

La tournée in Giappone, ormai conclusa da un poco, è servita alla Roma per allacciare dei rapporti economici con un mercato che non sembra avere mai problemi di espansione. Ma non solo, almeno secondo quanto riportato da Il Romanista, potrebbe tornare utile a Tiago Pinto per cercare di rinforzare la rosa giallorossa. Sarebbero tre infatti i giocatori nel mirino del gm portoghese e andiamo a vedere di chi si parla.

Il primo nome che sarebbe sul taccuino di Pinto è quello di Riku Handa, difensore e terzino destro del Montedio. Classe 2002, la società giallorossa ha mostrato già un certo interesse nei suoi confronti. Il 31 gennaio, inoltre, si libera a parametro zero e questo è un altro fattore da tenere in assoluta considerazione.

Calciomercato Roma, gli altri nomi per Pinto

Il secondo profilo gioca già in Europa e anche Mourinho ne ha parlato bene nelle scorse settimane: Kamada è stato protagonista in Qatar, durante il Mondiale, con la sua Nazionale. Anche lui il prossimo anno si potrà liberare a parametro zero. Trequartista dalle spiccati doti offensive, anche per la questione contrattuale è un affare da tenere in enorme considerazione per Pinto. Piace al tecnico e piace anche alla società insomma, che potrebbe stringere ancora di più dei rapporti importanti con l’estremo oriente.

C’è un terzo nome, infine, ed è quello di Ito, classe 1999, difensore di piede mancino che è un profilo che la Roma ha cercato per tutta la scorsa estate. Anche lui gioca in Europa, in Germania, con la maglia dello Stoccarda.