Calciomercato Roma, Smalling come Dybala

Calciomercato Roma, il difensore inglese in scadenza sarebbe nel mirino dell’Inter. Ma potrebbe andare a finire come per Dybala

Smalling ha un contratto con la Roma fino al prossimo giugno ed ha, dalla sua parte, la possibilità di rinnovare per un’altra stagione. A differenza di quanto è in essere con gli altri giallorossi in scadenza, l’inglese, l’opzione, la deve mettere in pratica lui e lo potrà fare nel momento in cui raggiungerà almeno il 50% di presenze in questa stagione. Il futuro insomma non si conosce ancora, e nelle ultime settimane è uscita la voce di un possibile interesse dell’Inter che, con i contratti in scadenza che ha, dovrà prendere qualcuno dietro.

Una sorta di operazione alla Mkhitaryan avrebbe in mente Marotta, che ha strappato il centrocampista armeno a parametro zero alla Roma la scorsa estate. Ma secondo le informazioni che questa mattina vengono riportate da Il Giorno, alla fine potrebbe anche finire come Dybala.

Calciomercato Roma, la decisione di Inzaghi

Sì, proprio come la Joya. L’argentino è stato sedotto e abbandonato dall’Inter prima di firmare con Pinto accettando il corteggiamento messo in atto anche da Mourinho. Il tutto perché Simone Inzaghi avrebbe deciso di sfruttare gli uomini che già aveva in rosa e in particolare quel Correa che lui aveva già allenato alla Lazio. E potrebbe prendere la stessa decisione il tecnico nerazzurro, che potrebbe “sfruttare” Acerbi e lasciare stare Smalling.

Al momento, sull’inglese, solamente l’Inter sembra averci fatto un pensiero ma senza dubbio nei prossimi mesi qualche altro club potrebbe abbozzare qualcosa. Smalling è un perno fondamentale nello scacchiere dello Special One. Perderlo sarebbe un peccato.