Modric alla Roma: 🗣 “Mourinho ci ha già chiacchierato”

Calciomercato Roma, nuova conferma sulla suggestione Luka Modric in casa giallorossa. José Mourinho avrebbe già chiamato il centrocampista croato

Meno di un mese separa la Roma di José Mourinho dalla ripresa ufficiale della stagione. La squadra giallorossa ritornerà in campo allo stadio Olimpico il 4 gennaio, per affrontare il Bologna di Thiago Motta. Le settimane che separano la squadra giallorossa dal rientro in campo sono anche quelle che anticipano il calciomercato in casa giallorossa. Tiago Pinto ha già messo a segno un primo colpo a a parametro zero e nelle scorse ore è spuntata una nuova pista a sorpresa che punta in casa Real Madrid. José Mourinho avrebbe già contattato personalmente Luka Modric, ecco la nuova rivelazione.

Il nome del centrocampista croato è l’ultima suggestione a parametro zero in casa giallorossa. Dalla scorsa estate Tiago Pinto, general manager e responsabile del calciomercato in casa giallorossa, si è distinto con la modalità degli affari a costo zero. Paulo Dybala il nome più altisonante, ma tutto è iniziato da Nemanja Matic e Mile Svilar, nomi che tornano d’attualità nella pista Modric. Ecco la nuova rivelazione in diretta sulla pista che porterebbe il centrocampista del Real Madrid di Carlo Ancellotti alla corte dello Special One. A parlarne è stato Enrico Camelio, intervenuto in diretta su TV PLAY a calciomercato.it

Calciomercato Roma, nuovi indizi su Modric: la chiamata di Mou e non solo

Camelio conferma quanto emerso nella scorse ore ed aggiunge: “Il centrocampista ha lo stesso procuratore di Nemanja Matic e Mile Svilar. Si chiama Lemic, il croato è in scadenza nel 2023 e José Mourinho ci ha già chiacchierato.” Sui dubbi sulla condizione fisica: “Non ho capito perché potrebbe essere buono per il Real Madrid e non per la Roma. Modric alla Roma lo farei immediatamente.” Il croato ha 37 anni di età e dal 2012 è in forza alle Merengue. Camelio fa un parallelo con quanto successo quest’estate nel calciomercato della squadra giallorossa:” Anche intorno all’operazione Wijnaldum dal PSG c’era forte scetticismo la scorsa estate, è molto importante il fatto del procuratore.“