Calciomercato Roma, fuori uno: ha già l’accordo

La Roma continua a cercare rinforzi per la rosa di Mourinho. Fuori uno: c’è già l’accordo con un altro club inglese

Torna a tuffarsi nel complesso mondo del calciomercato la Roma. A gennaio la finestra per i trasferimenti aprirà nuovamente, ma la pausa per il Mondiale permette di anticipare ogni ragionamento in chiave acquisti e cessioni. Da tempo José Mourinho è alla ricerca di un centrale difensivo in più per la propria retroguardia, ma le dinamiche di mercato delle scorse sessioni non hanno potuto portargliene uno.

Così Tiago Pinto continua a cercare il profilo giusto e sul taccuino ci sarebbero diversi nomi, tra cui quello di un difensore dalla Germania. Il suo contratto con il club tedesco scadrà a giugno, ma avrebbe già l’accordo con un altra squadra.

Calciomercato Roma, N’Dicka più lontano: ha già l’accordo con l’Arsenal

La Roma cerca un difensore da tempo per Mourinho e uno dei profili finiti nel mirino di Tiago Pinto da un po’ è quello di Evan N’Dicka. Il centrale classe ’99 lo scorso anno si è reso protagonista con l’Eintracht Francoforte della vittoria dell’Europa League e inevitabilmente è finito sotto i riflettori di diversi club.

Il suo contratto con il club tedesco scadrà a giugno 2023, ma lui avrebbe già preso la sua decisione. Infatti, secondo quanto riportato da ‘Il Romanista’, il difensore vorrebbe aspettare la scadenza del contratto a giugno prima di trasferirsi e oltretutto avrebbe già un accordo con l’Arsenal per la prossima stagione. Dunque si allontana l’ipotesi N’Dicka per rinforzare la difesa di Mourinho.