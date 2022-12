Calciomercato Roma, doppia opzione per il rinnovo: dentro o fuori

La Roma si concentra sui rinnovi di contratto e mette sul piatto due opzioni per il prolungamento di un giocatore: ora è dentro o fuori

Se in campo a prendersi la scena è il Mondiale, fuori dal rettangolo di gioco è protagonista il calciomercato. A gennaio ci sarà il via ufficiale alle trattative, ma la Roma non pensa solo ad acquisti e cessioni. Infatti i giallorossi si stanno concentrando soprattutto sui rinnovi dei contratti di coloro considerati fondamentali dalla società e da José Mourinho.

Uno di questi è Chris Smalling, il cui contratto scadrà a giugno 2023. Nell’accordo c’è una clausola per il rinnovo unilaterale al raggiungimento del 50% delle presenze stagionali. La Roma però ha un’altra opzione, ma la decisione del difensore dovrà essere celere.

Calciomercato Roma, bivio rinnovo: per Smalling c’è anche l’opzione biennale

Chris Smalling è senza dubbio il leader della difesa della Roma. La retroguardia giallorossa spesso sembra reggersi in piedi proprio grazie al difensore inglese, che però ha il contratto in scadenza con il club capitolino. La Roma non resta a guardare ed è al lavoro per procedere al rinnovo. Nel contratto attuale c’è già l’opzione di rinnovo unilaterale per un altro anno alle stesse cifre attuali in caso di raggiungimento del 50% delle presenze.

Il club giallorosso però sarebbe pronto a proporre a Smalling anche un’altra opzione. Infatti, secondo quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, la Roma potrebbe proporre al difensore inglese anche un biennale, quindi fino al 2025, con cifre leggermente più basse rispetto a quelle attuali. Dunque due opzioni proposte dalla Roma al difensore per il rinnovo. Ora la palla passa a lui, mentre sulle sue tracce continua a esserci l’Inter e non solo. I giallorossi vorrebbero una risposta celere, così da non rischiare di fare la fine di Mkhitaryan. Dunque le opzioni per il rinnovo sono due, qualora non venissero accettate la Roma inizierà a guardarsi intorno.