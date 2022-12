Calciomercato Roma, blitz da 10 milioni: assalto dopo il Mondiale

Calciomercato Roma, il Mondiale in Qatar sta per entrate nella fase finale e funziona anche da vetrina. C’è l’assalto imminente con il blitz da 10 milioni.

Tra pochi giorni la Roma si ritroverà a Trigoria per un nuovo raduno invernale che vedrà i giallorossi raggiungere il Portogallo. Fissati alti incontri amichevoli per testare la forma della squadra giallorossa, in vista della ripresa ufficiale della stagione. La Roma tornerà a giocare allo stadio Olimpico, che continua a registrare numeri da record, contro il Bologna il 4 gennaio. In queste settimane le attenzioni si concentrano anche sulle manovre di Tiago Pinto, general manager della Roma.

Meno di quattro settimane separano la Roma dalla ripresa della stagione, con la sedicesima giornata di Serie A allo stadio Olimpico. L’impianto casalingo si prepara ad un nuovo sold-out, e José Mourinho la prossima settimana ritroverà la propria squadra dopo un periodo di vacanza. In programma una settimana di tournée in Algarve, mentre parallelamente Tiago Pinto lavora alla finestra di calciomercato invernale. Una delle piste accostate al general manager giallorosso, dopo la vetrina Mondiale, può prepararsi a salutare il campionato italiano a gennaio.

Calciomercato Roma, il Leeds piomba su Sabiri: 10 milioni sul piatto

I Mondiali in Qatar stanno per entrare nella fase cruciale, domani il via ai quarti di finale della kermesse intercontinentale. La vetrina del Qatar, che finora non ha messo in mostra alcun giallorosso, vede la sorpresa Marocco rubare la scena. La selezione nordafricana è riuscita ad eliminare ai calci di rigore la Spagna di Luis Enrique. Tra i protagonisti anche il sampdoriano Abdelhamid Sabiri, che nelle scorse settimane venne accostato al taccuino di Tiago Pinto. Sul marocchino anche l’interesse della Fiorentina, ma secondo quanto riporta il sito Teamtalk.com il Leeds in Premier League sarebbe pronto a bruciare la concorrenza. Secondo il media britannico la squadra allenata da Jesse Marsch sarebbe pronta a mettere 10 milioni sul piatto in vista della finestra di gennaio. Il futuro del trequartista doriano potrebbe indirizzarsi in Premier dopo la vetrina Mondiale. Ex Ascoli, in maglia doriana ha collezionato 27 presenze e 5 reti in due stagioni dopo l’esperienza in Serie B.