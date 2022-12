Calciomercato, svolta Roma: ha già detto sì

Il calciomercato della Roma potrebbe subire una svolta importante per rinforzare la rosa: l’obiettivo ha già detto di sì ai giallorossi

L’Uefa ha messo i bastoni tra le ruote alla Roma con i paletti del Fair Play Finanziario, con Tiago Pinto chiamato all’ennesima impresa per rinforzare la rosa di Mourinho. I giallorossi infatti dovranno limitare le spese per cercare di riequilibrare i conti. L’obiettivo numero uno per la Roma è da tempo un difensore centrale, visto che Mourinho ne chiede uno da diverso tempo.

Così il mirino capitolino sembrerebbe essersi spostato in Premier League, dove potrebbe esserci l’occasione giusta per trovare il nuovo innesto in difesa. Il giocatore avrebbe già detto di sì al trasferimento nella capitale.

Calciomercato Roma, svolta in difesa: Soyuncu dice sì

Dopo tanto tempo la Roma potrebbe finalmente mettere a segno un colpo in difesa. Nelle scorse sessioni di calciomercato i giallorossi non hanno potuto accontentare Mourinho a causa delle emergenze dell’ultimo minuto. Prima l’infortunio di Spinazzola, poi quello di Wijnaldum l’estate scorsa, hanno portato la Roma a intervenire per altri reparti.

Questa volta però la Roma potrebbe finalmente assicurarsi un colpo per il prossimo anno. Nel mirino c’è Caglar Soyuncu, difensore del Leicester in scadenza di contratto. Secondo quanto riportato da ‘Il Romanista’, il difensore turco ha fatto sarebbe di gradire il trasferimento alla Roma. Una decisione dunque che potrebbe avvicinarlo allo sbarco nella capitale a parametro zero.