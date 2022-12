Roma, decisione presa 😱 : torna da Mourinho 🔙

Sono diversi nodi da sciogliere in casa Roma e arriva la decisione a sorpresa che potrebbe significare una svolta: torna da Mourinho

Ultimi giorni di vacanza per i calciatori della Roma, ai quali dopo la tournee in Giappone sono stati concessi diversi giorno di svago con le famiglie. C’è chi ha deciso di rimanere in Italia, molto pochi, e chi invece è partito per mete in cui il clima è molto più caldo. Lunedì però ci sarà la ripresa degli allenamenti a Trigoria, prima della partenza per il Portogallo fissata per il 15 dicembre.

In Algarve la Roma effettuerà una nuova preparazione atletica per ricominciare bene la stagione a gennaio. Gennaio sarà però anche il mese dei trasferimenti e arriva una sorpresa per José Mourinho. Il giocatore ha deciso di tornare.

Roma, svolta Karsdorp: lunedì torna a Trigoria

Il futuro di Rick Karsdorp continua a essere in bilico. Ormai lo strappo che si è creato con José Mourinho sarà difficile da ricucire, quindi la Roma e l’entourage del giocatore sono al lavoro per trovargli una nuova sistemazione. Nel frattempo lunedì ci sarà la ripresa degli allenamenti e potrebbe avvenire un qualcosa di significativo.

Infatti, secondo quanto riportato da ‘Il Tempo’, al ritorno a Trigoria ci dovrebbe essere anche Rick Karsdorp. Dopo non essersi presentato al precedente raduno, l’olandese potrebbe aver cambiato idea e potrebbe così tornare a disposizione di Mourinho negli allenamenti. La posizione però non cambia, l’addio è l’opzione principale per il futuro di Karsdorp, ma bisogna prima trovare una squadra che possa acquistarlo a titolo definitivo. Nell’attesa si allenerà regolarmente.