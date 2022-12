Calciomercato Roma, il Milan si tira fuori: via libera Pinto

Calciomercato Roma, il Milan si tira fuori dalla lotta al centrocampista. Via libera per Tiago Pinto che annusa il colpo grosso a gennaio

C’è un elemento che potrebbe fare presto le valigie e cambiare vita, dopo una vita passata sempre con la stessa maglia addosso. La Roma lo ha nel mirino da un poco di tempo ma anche altre squadre di Serie A lo hanno vagliato, una di queste è il Milan che, però, avrebbe preso una decisione definitiva.

Secondo calciomercato.com infatti, Aouar, sarebbe anche stato offerto ai rossoneri per la prossima finestra di mercato, ma Maldini, direttore dell’area sportiva della società milanese, avrebbe declinato l’invito. Nella sua squadra ci sono già diversi elementi che hanno caratteristiche simili al giocatore del Lione, ed è per questo che non ci penserebbero. Un via libera per Tiago Pinto che invece, un centrocampista con le qualità tecniche di Aouar, lo vorrebbe regalare a Mourinho.

Calciomercato Roma, via libera per Aouar

Il centrocampista è in scadenza di contratto e ha fatto capire di non essere convinto del rinnovo. Ha passato una stagione difficile, soprattutto quando in panchina sedeva Bosz che poi ha fatto spazio a Blanc.

Proprio con quest’ultimo, Aouar, ha ritrovato una certa centralità nella squadra francese ma per il momento questo non è bastato per fargli cambiare idea. Il Lione, pur di non perderlo a parametro zero alla fine dell’anno, potrebbe anche decidere di mandarlo via a gennaio davanti ad un indennizzo che, come vi abbiamo riportato anche qui, non dovrebbe essere superiore ai 5 milioni di euro.

Quella è la cifra che la Roma potrebbe mettere a disposizione per centrare quello che potrebbe essere un vero e proprio colpaccio. Intanto, una concorrente, s’è fatta da parte. Meglio così.