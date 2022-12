Calciomercato Roma, “Mourinho resta ‼”: ha già rifiutato 🛑 un top club

Calciomercato Roma, l’annuncio del portoghese che fa un po’ di chiarezza su quello che potrebbe essere il futuro dello Special One

Nel corso delle ultime settimane si è parlato tanto del futuro di José Mourinho. Il tecnico portoghese è uno abituato a vincere, sempre, e non ha nessuna intenzione di perdere questo vizio nemmeno alla Roma. La situazione economica dei giallorossi però stride con quelle che sono le idee dell’allenatore, che vorrebbe dei rinforzi anche a gennaio. Ed è per questo che qualche voce su un possibile addio è arrivata.

Ora, però, intervistato da ForzaRoma.info, ha cercato di fare un poco di chiarezza sul futuro di Mou l’ex stella del calcio portoghese Paulo Futre. Che ha raccontato di aver incontrato Mourinho in occasioni di un evento in Portogallo di averlo visto “tranquillo il relazione al campionato della Roma. Sta a tre punti dal quarto posto che è l’obiettivo principale” ha detto.

Calciomercato Roma, Mou resta: ha rifiutato il Real Madrid

Entrando poi nel dettaglio della situazione Mourinho, Futre ha sottolineato come il lavoro di Mou fino al momento sia stato eccellente: “Ha vinto un trofeo con una squadra che era settima in classifica e ha recuperato pure un poco”.

E non era di certo semplice. Ma l’annuncio più importante il portoghese lo dà alla fine, quando si dice sicuro della permanenza dello Special One, nella Capitale, anche la prossima stagione, per continuare il progetto iniziato con i Fredkin e cercare di portarlo a termine.

“Dico che rimarrà – ha concluso – anche perché poteva andare al Real Madrid che potevano pagare la clausola ma lui ha detto di no”. Insomma, dubbi in questo caso, almeno stando a Futre, non ce ne dovrebbero essere, con Mourinho destinato quindi a rimanere sulla panchina giallorossa.