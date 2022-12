Calciomercato Roma, Karsdorp come Gosens: decisione presa

Calciomercato Roma, Karsdorp come Gosens. Futuro condiviso dell’olandese con l’esterno dell’Inter, ecco gli ultimi aggiornamenti.

La questione riguardante Rick è ormai cosa nota a tutti, alla luce della grande attenzione che le parole spese da José Mourinho in quel di Reggio Emilia riuscirono a generare in pochissimo tempo. Come sovente evidenziato, pur senza far alcun nome, nella Capitale si comprese quasi subito come il sermone del portoghese fosse riferito all’ex Feyenoord.

Distintosi qualche giorno prima per un atteggiamento non proprio graditissimo al derby e protagonista di alcuni gossip che lo avevano toccato nella serata tristemente romanista dello scorso 6 novembre, dopo lo scacco con Sarri, Karsdorp si è distinto per un atteggiamento definito dal suo allenatore non professionale e da traditore. Al di là di avvenimenti evidenti, non è mai stato chiaro quale possa essere stata la causa principale di una frattura che ad oggi continua a sembrare non sanabile.

Calciomercato Roma, Gosens come Karsdorp: l’Inter ha deciso

Il canovaccio della storia ha infatti fin qui seguito delle tappe che restituiscono la consapevolezza come la situazione non sia delle più felici. Al netto della storia Instagram pubblicata dall’olandese dopo il pareggio con il Torino, Karsdorp non ha mai palesato un atteggiamento finalizzato ad una distensione.

Si pensi ai vari disertamenti agli allenamenti di ripresa e alla mediazione non proprio pacifica dell’agente. A complicare ulteriormente la situazione, poi, è la corretta e salda posizione della Roma. Contrariamente a quanto si potesse pensare, il club ha deciso di comportarsi con un approccio finalizzato al preservare la propria immagine e le proprie casse. Qualche accostamento a Inter, Juventus e diversi club esteri c’è stato ma di fronte a queste avances i giallorossi hanno sempre fatto sapere di non volersi privare del calciatore a condizioni considerate poco convenienti in quel di Trigoria.

Lo scenario sembra accomunare la Roma anche all’Inter, attualmente alle prese con la situazione di Robin Gosens, desideroso di proiettarsi in una dimensione che lo porti a giocare nuovamente con grande frequenza come ai tempi di Bergamo. Come riferisce la “Gazzetta dello Sport”Marotta e Ausilio sanno bene di tale situazione ma, proprio come Tiago Pinto e colleghi con Karsdorp, stanno approcciando alla questione con la fermezza di non voler concedere sconti a nesuno.