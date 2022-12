Calciomercato Roma, Mourinho decisivo per Modric: “Ecco la condizione”

Calciomercato Roma, annuncio in diretta su Modric: ecco gli ultimi aggiornamenti su uno scenario che fino a qualche tempo fa sarebbe risultato utopistico.

In questi ultimi anno abbiamo assistito, non solo nella Capitale, alla pressoché unilateralmente diffusa tendenza nel consegnare ad allenatori di squadre più e meno importanti giocatori saggi e con tante stagioni alle spalle, al fine di garantire a club e mister profili di caratura internazionale e di grande esperienza.

Il discorso, come detto, interessa plurime realtà, non solo le più nobili. Basti pensare al nome di Nani al Venezia lo scorso anno ma, per tornare al mondo Roma, ai diversi elementi saggi approdati nella Capitale nel corso degli ultimi anni. Da Kolarov a Matic, passando per Rui Patricio, Smalling o Mkhitaryan. Non sempre giocatori con pochissimi anni di carriera dalla propria parte ma già da qualche tempo entrati nella terza e ultima decade della propria decade calcistica.

Calciomercato Roma, annuncio in diretta su Tv Play: “Se Mourinho resta…”

Non sempre si è assistiti a scelte sagge o azzeccate anche se, gran parte delle volte, approdi come quelli su citati si sono dimostrati importanti e in grado di porre le basi per la genesi di una rosa basata su un felice intarsio tra gioventù e maggiore esperienza.

Restando in questo discorso e ricordando uno dei nomi più in voga di questi ultimi giorni, riportiamo l’annuncio di Enrico Camelio ai microfoni di Tv Play di Calciomercato.it.

L’esperto di mercato ha approfondito la questione inerente la possibilità di vedere nella Capitale Luka Modric a partire dalla prossima stagione, alla luce di una scadenza contrattuale fissata nel giugno 2023. Fresco di qualificazione alle semifinali del Mondiale in Qatar e dell’ennesima brillante prestazione, del suo futuro si è così detto.

“Qualcuno dice che è impossibile vedere Modric alla Roma ma abbiamo approfondito. È un profilo da instant team perfetto per il progetto Mourinho. Modric vale tre volte un giocatore come Nemanja Matic e la Roma deve prenderlo a scadenza 2023. Se Mourinho rimane anche il prossimo anno, ci sono ottime possibilità arrivi alla Roma. Ha lo stesso procuratore di Tahirovic e Svilar“.