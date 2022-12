Calciomercato Roma, Cristiano Ronaldo complica il piano di Mourinho

Calciomercato Roma, Cristiano Ronaldo complica i piani di Mourinho a gennaio. Ecco quello che potrebbe succedere tra poche settimane

Cristiano Ronaldo potrebbe complicare i piani di José Mourinho per quanto riguarda il prossimo mercato invernale. Come sappiamo, il portoghese, ha lasciato il Manchester United: una risoluzione consensuale del contratto dopo le dichiarazioni di CR7 che hanno preso di mira non solo Ten Hag, tecnico dei Red Devils, ma anche l’ambiente del club di Premier League.

Dall’Inghilterra, e precisamente il giornalista Daniel Murphy del Manchester Evening News, sottolinea come lo United sia alla ricerca di un attaccante e il dalle segrete stanze del club sia uscito il nome di Depay per la sostituzione dell’ex Juventus e Real Madrid.

Calciomercato Roma, lo United vuole Depay

L’olandese che ieri è stato eliminato dall’Argentina al Mondiale, sembra aver finito il suo tempo al Barcellona. Xavi lo vede poco e lui non si è mai integrato perfettamente con il mondo catalano. Una situazione che quindi potrebbe portare ad un addio già a gennaio. Il giocatore è entrato anche nel mirino della Roma come vi abbiamo riportato e sarebbe anche disposto ad accettare una possibile offerta della Serie A. Su di lui la scorsa estate si era mossa pure la Juventus.

Ma il fatto che Ronaldo abbia lasciato lo United, impone ai Red Devils un intervento sul mercato già nelle prossime settimane sulla prima linea. E quello di Depay è un nome che stimola molto il tecnico olandese dei Diavoli Rossi della Premier League. Questo, senza dubbio, potrebbe mettere in difficoltà Mourinho e complicare i piani di Pinto.