Calciomercato Roma, addio e sostituto immediato: affare da 18 milioni

Un nuovo club ha deciso di inseguire un obiettivo di calciomercato della Roma in seguito alla cessione vicina di un titolare

La Roma a gennaio ha intenzione di rinforzarsi, andando a colmare le lacune individuate da Mourinho in questa prima parte di stagione. Nonostante i soli 6 punti che mancano dal secondo posto, la squadra non ha soddisfatto a pieno i tifosi giallorossi che, sull’entusiasmo della Conference League vinta, speravano in un inizio di campionato migliore.

Alcuni reparti non hanno fatto saltare di gioia i tifosi romanisti, con l’attacco che è stato poco incisivo. Solo Paulo Dybala, infatti, ha dimostrato di poter cambiare le partite, mentre i suoi compagni di reparto si sono fatti attendere. Per migliorare il reparto offensivo, Pinto ha ingaggiato Ola Solbakken a parametro zero. Il norvegese ha stregato Mourinho nel corso della passata Conference League, vinta grazie alla rete di Zaniolo. L’esterno norvegese, però, non può ancora allenarsi con la Roma perché il Bodo/Glimt non ha concesso il nulla osta.

Un altro reparto che ha bisogno di un ritocco è il centrocampo. In quella zona, infatti, la Roma sta ancora aspettando il ritorno di Georginio Wijnaldum. L’olandese ha subito la frattura della tibia lo scorso 20 agosto e da quel giorno sta lavorando per tornare. Per sostituirlo, Mourinho ha preso in fretta e furia Mady Camara, che si è dimostrato una bella sorpresa grazie alla sua dinamicità. Per completare il reparto, però, il portoghese vorrebbe un altro acquisto.

Calciomercato Roma, anche il Leeds segue Lukic

Nel mirino dei giallorossi è finito Sasa Lukic, centrocampista serbo in forza al Torino che ha attirato l’attenzione dello Special One. L’affare per strapparlo ai granata non è dei più facili, nonostante i rapporti si fossero incrinati in estate.

Ora, come riporta teamtalk.com, il numero 10 dei granata è finito nel mirino del Leeds, che sta per dire addio a uno dei suoi titolari. Mateusz Klich, infatti, è pronto a lasciare il club e a lasciare un buco nel centro del campo. Per sostituirlo, Bielsa starebbe pensando al classe 1996 che potrebbe lasciare il Piemonte per circa 18 milioni di euro.