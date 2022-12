Calciomercato Roma, “derby” e colpo in Germania: sfida alla Fiorentina

Calciomercato Roma, sfida alla Fiorentina e non solo per l’eclettico centrocampista militante in Germania. Gli ultimi aggiornamenti.

Fino a questo momento, i tanti discorsi inerenti la Serie A hanno perso in parte di quel vigore che li aveva contraddistinti fino a metà novembre, termine ultimo della prima parte di questa stagione e, soprattutto, catalisi di un Mondiale in Qatar che sta generando non poche attenzioni per plurime questioni.

Dalla favola Marocco all’addio di Cristiano Ronaldo, reduce dall’eliminazione inflitta lui da Hakimi e colleghi. Il tutto senza dimenticare dei più volte citati discorsi inerenti questioni politiche e sociali che hanno generato polemiche e critiche già prima dell’inizio del Mondiale. Ciò che bisogna osservare, però, è che in queste settimane non si sia mai perso di vista un filo rosso da sempre in grado di infiammare gli animi di qualsiasi tifoso, in ogni singolo momento della stagione.

Calciomercato Roma, duello con la Fiorentina e in Bundesliga per il classe 2002

Ci riferiamo chiaramente al calciomercato, da sempre in grado di affascinare ed intrigare anche nei momenti meno vivi della stagione. In una parentesi di congedo dalla Serie A, ovviamente una certa attenzione è stata dedicata proprio a tale aspetto con discorsi in grado di toccare anche lo stesso mondo giallorosso.

Qui abbiamo visto come siano stati tanti i giocatori accostati, non solo per gennaio. Dal sogno Modric alla questione Karsdorp, il tutto senza dimenticare del colpo Solbakken e delle varie peripezie che lo abbiano preceduto a causa dell’atteggiamento del Bodo/Glimt. Non solo però nomi altisonanti o noti ai più ma anche una certa attenzione per elementi di prospettiva da consegnare a Mourinho per catalizzare percorsi di crescita sotto la propria egida.

In particolar modo, non sfugga quanto raccolto in esclusiva da Calciomercato.it, a detta dei quali Roma e Fiorentina sarebbero sulle tracce di un giocatore seguito da diverse realtà di Bundesliga quali Borussia Dortmund, Monchengladbach ed Eintracht Francoforte. Ci riferiamo a Tim Breithaupt, centrocampista schierabile all’occorrenza anche in difesa militante in Bundesliga2.

Il classe 2002, militante nel Karlsruhe avrebbe già detto di gradire una destinazione italiana.