Calciomercato Roma, ritorno di fiamma in Premier: c’è la Juventus

Calciomercato Roma, ritorno di fiamma e sostituto per la Juventus. Lo scenario potrebbe infiammarsi nuovamente.

Non poche volte abbiamo assistito in ambito di mercato a grandi ritorni e alla risalita in auge di elementi accostati in passato e poi approdati a distanza di tempo. Non sempre gli esiti sono stati felicissimi ma non si può negare che uno dei fili rossi in grado di rendere affascinante il calciomercato sia proprio anche quello legato a grandi ritorni e a scenari la cui reiterazione genera non poca attenzione.

In queste settimane, per restare in casa Roma, Tiago Pinto e colleghi stanno pensando a come plasmare lo scacchiere con il quale José Mourinho dovrà provare ad affrontare la seconda parte di stagione con tutt’altro piglio e, soprattutto, ovviando a quelli che sono stati i tanti passi falsi della prima parentesi di una stagione iniziata nella Capitale con ben altri presupposti.

Calciomercato Roma, ritorno di fiamma Xhaka: c’è la Juventus

Qualcosina si è già mosso, come testimoniato dall’approdo di Solbakken ma anche dalle diverse attenzioni rivolte da Pinto e adepti allo scenario Karsdorp, per il quale non poche novità potrebbero verificarsi nelle prossime settimane.

In attesa di evoluzioni su tale fronte, non sfugga quanto riferito da Calciomercatonews.com, inerente un interesse in casa Juventus che tange anche il mondo Roma. I bianconeri sono ormai da tempo su calciatori che possano rimpolpare la zona mediana e sono attualmente consapevoli di dover cercare una soluzione più felice e conveniente a Leandro Paredes.

L’argentino non ha fatto benissimo fino a questo momento e a Torino avrebbero individuato come papabile sostituto Granit Xhaka, il cui contratto con l’Arsenal scade nel 2024 e già vicino alla Serie A due estati fa, quando in quel di Trigoria si cercò in tutti i modi uno spiraglio per consegnare l’elvetico a José Mourinho. La su citata fonte, proprio da tale punto di vista, sottolinea come sullo sfondo di questo scenario Juventus possa restare anche la stessa Roma, alla luce della grande stima nutrita da José nei confronti del perno dell’Arsenal.