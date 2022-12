Calciomercato Roma, svolta o addio immediato: il rinnovo è in bilico

Calciomercato Roma, il rinnovo è in dubbio. Serve la svolta nella seconda parte di stagione altrimenti ci si potrebbe salutare subito

L’ultima istantanea di Belotti è quella con le mani sulla testa dopo il rigore sbagliato contro il Torino prima della sosta per il Mondiale. Uno choc anche per lui, che sperava di mettersi alle spalle una prima parte di stagione negativa con una rete che avrebbe anche potuto cambiare la storia di quella partita. Purtroppo per lui così non è stato e, oltre il danno, anche la beffa.

Sì, perché un infortunio non gli ha permesso di essere presente alla tournée in Giappone. Non è salito su quell’aereo Belotti fermo per un guaio muscolare. Alla ripresa degli allenamenti, fissata per lunedì, ci sarà ovviamente. Ma il suo rinnovo adesso è assai in dubbio. Potrebbe scattare in maniera automatica – così come riportato da Repubblica questa mattina per altre due stagioni – ma serve una svolta, altrimenti anche la Roma comincerà a guardarsi intorno.

Calciomercato Roma, Belotti: rinnovo in bilico

Affinché il Gallo sia sicuro di rimanere nella Capitale anche il prossimo anno devono esserci determinate condizioni: intanto un certo numero di presenze (21) da almeno 45 minuti, e poi anche un certo numero di reti alla fine dell’anno. Il traguardo, quando manca ancora tanto, non è poi così lontano, ma quel Belotti visto nella prima parte di stagione avrebbe comunque dei problemi a prendere queste cifre. Sia quelle delle presenze, sia quelle delle reti.

Serve una svolta, immediata, altrimenti l’addio sarà quasi certo. C’è di più: adesso è arrivato anche Solbakken uno che all’occorrenza potrebbe anche essere impiegato come punta centrale. E poi c’è la questione tattica, con Mourinho che sembra pronto anche a tornare al 4-2-3-1 con un solo riferimento offensivo. E ci sono pochi dubbi, nonostante tutto, che il titolare sia Abraham. Insomma, serve un altro Gallo.