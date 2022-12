Calciomercato Roma, il Milan fa sul serio: ritorno di fiamma improvviso

Calciomercato Roma, il Milan fiuta il colpo e si rimette a caccia dell’esterno offensivo: le ultime notizie che trapelano dalla Spagna.

In vista della sessione invernale di calciomercato, la Roma cercherà di capitalizzare occasioni intriganti a costi relativamente contenuti. In quest’ottica l’aspetto riguardante le cessioni non potrà essere disgiunto dagli eventuali acquisti di cui si renderà protagonista Tiago Pinto.

Proiettando gli lo sguardo in ottica estiva, un ruolo importante in casa giallorossa sarà inevitabilmente ricoperto dall’evolvere dello scenario legato a Nicolò Zaniolo. Legato alla Roma da un contratto in scadenza nel 2024, il “bimbo d’oro” non ha ancora sciolto le riserve sul suo futuro. Nella lista delle pretendenti al tuttocampista di Mou si sarebbe aggiunto anche il Napoli, pronto a sferrare l’assalto al gioiello della Roma mettendo sul piatto un’offerta da 30 milioni di euro. Situazione in evoluzione, che spiega anche il motivo per il quale ai giallorossi continui ad essere accostato anche il profilo di Marco Asensio.

Calciomercato Roma, sfida Milan-Arsenal per Asensio

Fino a poche settimane fa si pensava che le strade di Asensio e del Real Madrid fossero destinate a dividersi in maniera irreversibile. Il lavoro di mediazione svolto dall’entourage dello spagnolo ha contribuito a riavvicinare le parti in maniera sensibile, anche se al momento la fumata bianca resta ancora lontana.

Accostato a diversi club di Serie A, per l’ala offensiva dei Blancos potrebbe nascere una vera e propria asta.

Secondo quanto riferito da todofichajes.com, infatti, sulle tracce di Asensio sarebbe ritornato prepotentemente anche il Milan. Pur (ri)avviando i contatti per Ziyech, i rossoneri avrebbero infatti riannodato i fili del discorso anche per Asensio, già sondato la scorsa estate. Per i Campioni d’Italia uscenti, però, non sarà facile mettere le mani sul calciatore del Real Madrid, attenzionato da molto vicino anche dall’Arsenal.