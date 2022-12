Calciomercato Roma, mistero e addio: prima sentenza in arrivo

Calciomercato Roma, arrivano significative e importanti novità circa lo scenario Karsdorp-Juventus.

Quest’ultimo ha certamente rappresentato uno dei fili rossi delle precedenti settimane di mercato, alla luce di un interesse nato in quel di Torino dopo aver assistito alla delicata situazione venutasi a creare dopo le parole di José Mourinho in quel di Reggio Emilia. La Vecchia Signora, così come la stessa Inter, hanno cercato di capire i margini di inserimento, senza però fare i conti con un fattore importante.

Al netto della delicatezza della situazione venutasi a creare, infatti, la Roma non ha mai vacillato rispetto alla scelta ponderata sin da subito. Quella cioè di non svendere l’olandese, consapevolmente della particolare vicenda venutasi a creare ma al contempo con buona memoria dell’importanza del giocatore e di una situazione contrattuale che permette ai giallorossi di poter anche anelare ad evitare cessioni al ribasso.

Calciomercato Roma, Karsdorp-Juventus: domani arriva la prima sentenza

Il gioco delle parti vede ovviamente tanti protagonisti in azione, a partire da quegli stessi club, non solo italiani, che sanno bene di poter vantare un certo vantaggio rispetto alla società giallorossa.

La posizione scomoda del giocatore e l’incrinatura dei rapporti tra quest’ultimo e Mourinho cercheranno di essere sfruttati dalle varie interessate, al fine di garantirsi un giocatore importante e funzionale ad un prezzo contenuto. Determinante, infine, sarà l’atteggiamento e la posizione dello stesso calciatore, certamente passibile di multa e provvedimenti ma del quale non si potrà comunque ignorare il modo di porsi rispetto a tale scenario.

Fino a questo momento, dopo le giustificazioni “psicologiche” per aver disertato i primi allenamenti, non si è assistito ad alcun atteggiamento distensivo e, su tale fronte, non vanno persi gli aggiornamenti de “Il Messaggero“. A detta di questi ultimi, infatti, Rick non avrebbe ancora sciolto i dubbi circa la sua presenza domani in quel di Trigoria, laddove è prevista la ripresa degli allenamenti alle ore 11. Reduce dalle vacanze in Thailandia e attualmente nella “sua” Amsterdam, potrebbe forzare per lasciare la Capitale a gennaio.