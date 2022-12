Modric alla Roma, spunta la “clausola”: Florentino Perez ha deciso

Calciomercato Roma, clausola e addio per Luka Modric, protagonista centralissimo ma non unico del grande Mondiale della Croazia.

Del numero 10 del Real, nonché capitano e leader indiscusso della nazionale balcanica, si sta parlando da non poco tempo. Questo certamente alla luce delle grandi prestazioni da lui messe in atto anche nel corso di questo Mondiale in Qatar. testimonianti l’altissimo livello di una resa che lo ha sempre contraddistinto anche in patria.

Al netto di un’età avanzata e che non gli pone davanti ancora tanti anni di carriera, Modric sta mostrando al mondo intero, per l’ennesima volta, il suo innegabile valore, anche come uomo di sport, oltre che per leadership e qualità squisitamente tecniche. Basti pensare ai video circolati in rete in questi ultimi giorni e che vedono il centrocampista croato rincuorare diversi colleghi ed amici del Brasile dopo l’eliminazione della Verdeoro, con un atteggiamento quasi antisimmetrico rispetto a quello avuto dall’Argentina contro l’Olanda.

Calciomercato Roma, Modric e il rinnovo con il Real Madrid: spunta la “clausola”

Il nome di Modric, poi, è stato in realtà molto chiacchierato e discusso anche alla luce dei diversi accostamenti alla Roma di Mourinho. Giustificati soprattutto da una condizione contrattuale non proprio semplice, in molti hanno evidenziato come la trattativa fosse molto meno utopistica del previsto.

Certo, resta da convincere un giocatore che non riceverà unicamente avances capitolina ma l’ingerenza di mediatori e di un agente ben noto al mondo di Trigoria, come spiegato in passato, sembra poter mettere in discesa quello che almeno sulla carta si presenterebbe come un clamoroso colpo. Alle notizie circolate già in passato si aggiunga però anche quella relativa alla posizione del Real Madrid rispetto ad uno dei giocatori più rappresentativi del recente passato Blanco.

Come riportato da Defensa Central, infatti, nei discorsi tra le parti in quel di Madrid potrebbe registrarsi un ulteriore elemento di ostacolo. A circa sei mesi dalla scadenza, infatti, il club di Florentino Perez non esclude affatto la possibilità di rinnovo ma ci sarebbe un elemento da non ignorare. La suddetta fonte parla infatti di una particolare “clausola” che distinguerebbe la sua situazione da quella di Toni Kroos. Mentre il tedesco ha già maturato idea di lasciare la Nazionale, Modric non ha ancora ponderato una posizione a tal proposito.

Nella capitale spagnola, al rinnovo, intenderebbero aggiungere anche una sorta di postilla, chiedendo a Modric di abbandonare la Nazionale per dedicarsi unicamente al Real Madrid.