Calciomercato Roma, cessione 🚨 bloccata: Mourinho nei guai 😔

Calciomercato Roma, ribaltone improvviso che inguaia Mourinho: una decisione inaspettata che chiude le possibilità per il colpaccio a gennaio

Il ribaltone improvviso che inguaia Mourinho. Sì, perché se fino a qualche giorno fa un suo addio sembrava certo, soprattutto dopo una prima parte di stagione a guardare i compagni giocare, adesso le cose sono cambiate. Non che per lui cambi qualcosa, sempre a guardare dovrebbe rimanere, ma la decisione del club sarebbe quello di tenerlo almeno fino alla fine della stagione. Non si sa mai.

Parliamo di Memphis Depay, reduce dall’eliminazione Mondiale con la sua Olanda, che sembrava dovesse lasciare il Barcellona nella prossima finestra di mercato invernale. Su di lui la Roma ci ha fatto più di un pensiero, così come la Juventus e notizia di ieri anche il Manchester United alla ricerca di un sostituto di Ronaldo. Oltre ovviamente all’Arsenal che deve coprire il buco lasciato da Gabriel Jesus. Ma nonostante questo, almeno secondo quelle che sono le notizie riportate da Sport, il giocatore dovrebbe concludere la stagione in Spagna.

Calciomercato Roma, ribaltone Depay

Il contratto dell’olandese scade alla fine della stagione. Chiuso da Lewandowski, ma anche da un rapporto mai decollato con Xavi, vorrebbe trovare una via d’uscita per giocare di più nella seconda parte dell’annata.

La Roma per questo motivo, annusando il colpo a parametro zero o quasi, ci ha messo gli occhi addosso, sognando il colpo grosso lì davanti per cercare anche di dare n po’ di verve e di imprevedibilità ad un reparto avanzato che fino al momento ha deluso. Ma a quanto pare, Pinto, dovrà cercare altre soluzioni. Ovviamente l’attaccante, dopo l’arrivo di Solbakken, non è una necessità di prim’ordine. Ma una possibilità come Depay era sicuramente da prendere al volo. Vedremo se nelle prossime settimane ci saranno degli sviluppi in merito.