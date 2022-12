Calciomercato Roma, patto con Ancelotti ✔: nuovo ribaltone 🔄

Calciomercato Roma, richiesta Ancelotti con via libera già assicurato. Le ultime sul grande ritorno di fiamma giallorosso.

Come testimoniato più volte, il calciomercato si distingue sovente per la risalita a galla di scenari e questioni passate in secondo piano e poi destinate ad assumere nuovamente una centralità nei piani e nelle discussioni di club e dirigenze. Gli esempi più e meno recenti del mondo romanista sarebbero plurimi e, su tale fronte, giungono dalla Spagna interessanti novità .

Sui possibili intrecci con la Liga, si è discusso soprattutto della possibilità di arrivare a Modric nel corso della prossima estate, alla luce di un contratto in scadenza nel 2023 e di una mediazione da parte dell’agente del croato che rende il campionissimo croato tutt’altro che lungi dall’ambiente romanista. Pur restando la suggestione più importante, il nome di Luka non è però destinato ad essere l’unico potenzialmente impattante sui piani di Tiago Pinto e colleghi.

Calciomercato Roma, via libera Ancelotti per il ritorno di fiamma: le ultime su Nacho

Questi ultimi sono in questa fase alla ricerca di elementi funzionali e pronti, da consegnare alle giuste condizioni a José Mourinho già a gennaio, con la consapevolezza però che non sarà possibile fare veri e propri miracoli come in parte accaduto in estate.

Dopo una campagna estiva contraddistinta da nobilissimi approdi a poco prezzo, c’è adesso attesa per quanto accadrà dopo Natale. Ritornando al discorso Real Madrid, non sfugga quanto raccolto da Marca, inerente un difensore eclettico e importante come Nacho Fernandez.

Autentico tormentone dei calciomercato anche della fase pre-Friedkin, lo spagnolo si è distinto nei tanti anni con la casacca Blanca per una serietà e una capacità di aiutare la squadra ogni volta che sia stato chiamato in causa. Lo sa bene Carlo Ancelotti che non ne disdegnerebbe una permanenza e che avrebbe parlato con lui, al fine di esortarlo a restare nella Capitale spagnola. Il difensore non si è però ancora espresso e il contratto in scadenza potrebbe portarlo a salutare già a gennaio.

Pur preferendo la sua permanenza, mister Carlo ha già comunicato lui di nutrire grande rispetto nei suoi confronti, indipendentemente dalla scelta professionale che sarà da lui ponderata. Al di là dei tanti accostamenti del passato, chissà se la suggestione Mourinho, suo primo allenatore al Real, possa riportare a infiammare uno scenario, magari conducendolo ad un esito diverso rispetto al passato.