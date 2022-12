Calciomercato Roma, scambio fermo e “vendetta”: intreccio doppio in Serie A

Calciomercato Roma, lo scambio è fermo e la vendetta potrebbe consumarsi in Serie A: l’intreccio è doppio. Ecco quello che sta succedendo

La questione Karsdorp ancora non si è risolta. Il giocatore, e questo è certo però, non giocherà più nella Roma. La frattura tra l’olandese e Mourinho è praticamente insanabile e addirittura Pinto, qualora non riuscisse a cedere il giocatore in maniera definitiva, potrebbe anche decidere di tenerlo in standby fino alla fine della stagione.

Non dovrebbe esserci nessun prestito, ma solamente un addio per almeno 10 milioni di euro. Questa è la richiesta del gm giallorosso e non sarà certamente facile essere accontentati. Vedremo, insomma, quello che succederà. L’altra cosa certa, comunque, è che la Roma si sta muovendo per cercare un erede anche a gennaio. E di nomi dalle parti di Trigoria ne sono girati parecchi. Da Bereszynski a Mazzocchi ad esempio. Senza però perdere di vista Odriozola.

Calciomercato Roma, la “vendetta” del Torino

In ogni caso Pinto se la dovrà vedere con il Torino, a quanto pare, e almeno stando a quelle che sono le indicazioni di TuttoSport in edicola questa mattina. La società granata infatti avrebbe messo gli occhi sui due esterni che giocano nel campionato italiano: il polacco con la Sampdoria, l’altro nella Salernitana. Una specie di vendetta per quello che è stato lo scippo Belotti piazzato dal gm giallorosso, che ha portato l’ex attaccante granata all’ombra del cupolone la scorsa estate.

C’è da dire anche che con il Torino sembra esserci in ballo la questione relativa a Lukic. Il centrocampista potrebbe entrare in uno scambio con Kumbulla o con Shomurodov, ma al momento non ci sono novità e sembra essere tutto fermo. Intrecci, insomma, e matasse da sbrogliare.