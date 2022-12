Calciomercato Roma, addio Premier League: Pinto sfida mezza Europa

Calciomercato Roma, nonostante l’interesse di qualche club inglese, l’addio alla Premier è assai probabile. Via libera per il colpo a zero

Il colpo a zero per la prossima stagione è possibile. Soprattutto perché ormai non ci sono possibilità di un rinnovo di contratto e anche perché il destino sembra essere lontano dalla Premier League. Bene, la Roma può continuare a coltivare il sogno di portarlo in Italia senza spendere un euro per il cartellino.

Non sarà facile, oggettivamente, ma tra le squadre che forse lo hanno preso in considerazione, quella giallorossa è quella che potrebbe essere davvero la prescelta. Partiamo dal fatto principale: il rinnovo di Zaha ormai è quasi un miraggio con il giocatore che avrebbe deciso di lasciare il Crystal Palace alla fine della stagione. Chelsea e Arsenal ci hanno fatto un pensiero la scorsa estate ma adesso non sembrano essere più interessate e secondo quanto riportato da Team Talk, la destinazione più probabile è lontana dall’Inghilterra.

Calciomercato Roma, Zaha non rinnova

All’estero invece il giocatore piace, eccome. E tra le squadre interessate c’è anche la Roma. Occhio, però, alle francesi con Monaco e Marsiglia in primis, ma anche alla Bundesliga con il Borussia Dortmund pronto a fare il colpaccio. Nel corso di questo lungo periodo di avvicinamento alla finestra estiva del mercato inoltre si potrebbe avvicinare anche qualche club della Liga spagnola. Insomma, Zaha piace a tutti e la Roma rimane vigile.

Pinto per le prestazioni dell’esterno offensivo trentenne sarebbe così pronto a sfidare mezza Europa.