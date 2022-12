Rui Patricio con Ronaldo, decisione nella notte

Rui Patricio come Cristiano Ronaldo, arriva la decisione del giallorosso che lo accomuna a CR7 e non solo.

L’estremo difensore della Roma non starà certamente vivendo in questi giorni uno dei punti più elevati della sua carriera, alla luce della triste e cocente eliminazione inflitta al Portogallo dalla mina vagante Marocco, autentica rivelazione di questa manifestazione in Qatar e adesso attesa da un impegno con la Francia potenzialmente storico, oltre che affascinante.

In tanti, soprattutto dopo la suggestiva fotografia pubblicata dal brand Louis Vitton che ritraeva Cristiano Ronaldo e Messi uno di fronte all’altro durante una partita di scacchi, consideravano come probabile una finale che mettesse contro i due, accomunati dall’etichetta di essere i giocatori più importanti al mondo di queste due ultime decadi. I presupposti sembravano poter esserci ma, come detto, Hakimi e Ziyech sono riusciti a superare un’altra insidia nobilissima come quella iberica.

Rui Patricio come Ronaldo: decisione presa dopo l’eliminazione del Portogallo

Tante le discussioni venute a nascere negli ultimi giorni circa la Selecao, soprattutto in seguito ad alcune scelte del CT, Fernando Santos. Quest’ultimo aveva preso una posizione molto ferma in occasione degli ottavi di finale della competizione, relegando di fatto in panchina un campionissimo come l’ex Real Madrid e Juventus.

Subentrato nella seconda frazione di gara durante la partita di ieri, Cristiano non è riuscito comunque a rivelarsi salvifico, come fatto tante altre volte. Al di là delle discussioni generate dalla sua mancata titolarità, successive alla relegazione nel corso della partita precedente, Santos era finito nel mirino anche per lo scarso impiego di Leao e, ancora, per l’aver preferito Diogo Costa al romanista Rui Patricio. L’estremo difensore di Mourinho, adesso, si è distinto per una scelta che lo accomuna a Cristiano Ronaldo e non solo.

Insieme ad altri compagni, non partirà infatti per Lisbona con la squadra ma resterà con la famiglia per fruire dei giorni di vacanza a sua disposizione prima di rientrare nella Capitale ed essere nuovamente a disposizione della Roma. Come riferito da Ojogo.com, a fare questa scelta anche Raphael Guerreiro, Cristiano Ronaldo, Rafael Leão, Bruno Fernandes, Matheus Nunes, Rúben Neves, Bernardo Silva, João Cancelo e Diogo Dalot.