Calciomercato Roma, anticipo Spalletti: 25 milioni a gennaio

Calciomercato Roma, 25 milioni per lo scippo a gennaio. Il piano del Napoli di Spalletti dopo Natale.

I partenopei rappresentano certamente una delle più importanti realtà del nostro calcio da diversi anni a questa parte. Nel corso di questa stagione, gli uomini di Spalletti si sono però distinti fino a questo momento per una resa e un atteggiamento ben più importanti rispetto a quelli del passato.

Pur avendo rasentato più volte la vittoria finale nel corso dell’ultimo lustro, salvo poi fallire occasioni importanti nei momenti decisivi, Zielinski e colleghi non avevano mai sciorinato una tale compattezza e unità di intenti così forte dopo il periodo di Sarri. Se a ciò si aggiunge il grande impatto delle diverse scommesse di Giuntoli dopo un calciomercato trascorso alla ricerca di un equilibrio economico finalizzato alla rigenerazione della rosa e al rispetto di un osmosi finanziaria da sempre prioritaria per il club di De Laurentiis, si comprende bene come i meriti degli azzurri abbraccino più campi, non solo squisitamente sportivi.

Calciomercato Roma, 25 milioni per Frattesi: il Napoli non perde tempo

Attualmente vantante ben otto punti di distacco rispetto al Milan, il Napoli è atteso da una seconda parte di stagione durante la quale dovrà continuare a dimostrare la propria crescita olistica, soprattutto sul fronte di una mentalità che anche nel più recente passato aveva rappresentato una delle pecche principali della compagine campana.

Una certa importanza, come anche nei tanti altri club, sarà poi certamente assunta dal calciomercato invernale, durante il quale Giuntoli sa bene di non dover aggiustare molto ma è altrettanto consapevole di poter acuire ancor di più speranze e possibilità di una piazza intera per la vittoria finale. Questo attraverso l’arrivo di profili importanti e funzionali, plurimi dei quali seguiti da tempo.

Tra questi figura certamente Davide Frattesi, corteggiato per molte settimane anche dalla Roma di Mourinho e mai riluttante nell’ammettere di desiderare ardentemente il grande ritorno nella Capitale. La volontà del calciatore, in molti casi, può essere determinante ma non è l’unico parametro che conta. Tanto dipenderà dal Sassuolo e dalle eventuali offerte giungenti sul tavolo di Carnevali.

Secondo Tuttosport, in particolar modo, Giuntoli e colleghi sarebbero intenzionati a presentare a breve un’offerta di 25 milioni di euro ai neroverdi, al fine di anticipare la Roma e garantire un ulteriore elemento di qualità al Napoli di Spalletti. Seguiranno aggiornamenti.