Calciomercato Roma, derby e gran ritorno snobbati: ha già deciso

Calciomercato Roma, ha già deciso da tempo , maturando una posizione fermissima. Le ultime sul suo futuro.

Siamo in queste ore entrati in una fase molto delicata e importante per i giallorossi e non solo. Il Mondiale in Qatar, ricco di sorprese, delusioni e favole calcistiche in grado di lenire in parte alcune delle tante discussioni venute a nascere per varie questioni, è quasi prossimo alla conclusione.

Tra domani e mercoledì verremo a conoscenza di quelle che saranno le due finaliste per l’attesissima gara del 18 dicembre, chiosante un evento da sempre importantissimo e quest’anno distintosi per una singolarità che ne ha acuito importanza mediatica e non solo. In Qatar, ad oggi, figura il solo giallorosso Dybala, in seguito all’eliminazione del Portogallo di Rui Patricio da parte della favola Marocco.

Conclusa la manifestazione Fifa, i diversi calciatori che vi abbiano preso parte si godranno alcuni giorni di vacanza, prima di far rientro nei rispettivi club per riaffrontare una Serie A destinata ad entrare nel vivo e a distinguersi per una frequenza molto densa al fine di recuperare le diverse settimane di stop.

Calciomercato Roma, addio Shomurodov: l’attaccante ha già deciso

Frattanto, ai piani alti delle società, si discute da tempo di quelle che sono le operazioni da provare a concretizzare dopo Natale, consapevolmente delle minori opportunità che la campagna acquisti invernale riesce a garantire ma altrettanto consci di poter comunque plasmare la rosa e aiutare i rispettivi mister.

Ad oggi, José Mourinho vanta un Solbakken in più ed è in attesa di aggiornamenti su tanti fronti, anche in uscita. Come noto da tempo, Tiago Pinto e colleghi si sono infatti fin qui distinti per un’osmosi tra cessioni e acquisti, generando un equilibrio che si cercherà di osservare anche a gennaio. In attesa di evoluzioni sul fronte Karsdorp, poi, c’è un’altra vicenda destinata a non passare in secondo piano.

Ci riferiamo al futuro di Eldor Shomurodov, in quest’anno e mezzo molto meno impattante rispetto a quanto si credesse di fronte ai 20 milioni di euro versati dalla Roma nelle casse del Genoa. Impiegato con ancora minor frequenza dello scorso anno, l’uzbeko ha sempre cercato di aiutare la squadra, al netto delle proprie possibilità. Sa però bene di essere ricercato da diversi club italiani e non disdegnerebbe l’approdo in una dimensione in cui possa sentirsi maggiormente valorizzato.

Su tale fronte, “Il Corriere dello Sport” riferisce di una posizione fermissima dell’attaccante, per il quale la priorità è quella di andare al Torino di Juric, alla ricerca di una punta. Sampdoria, Spezia, Cremonese e Bologna passano dunque in secondo piano. Almeno per ora.