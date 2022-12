Totti vola a Doha 🛫: incontro con i Friedkin e progetti futuri 🧐

Roma, incontro con Totti e gran ritorno. Tutta la verità sullo scenario che potrebbe concretizzarsi in Qatar.

Il Paese del Medio Oriente è divenuto in questi anni non solo lussuosa meta vacanziera e piccolo paradiso fiscale per determinate categorie professionali ma anche regione di investimenti e trasferimenti domiciliari di chi abbia visto in questi territori opportunità importanti e lungimiranti.

Restando nel mero discorso calcistico, non si può negare che in questa fase storica il Qatar abbia assunto sempre maggiore importanza anche a livello sportivo. Un po’come tutto il mondo arabo, esso è divenuto sede di nobili approdi calcistici da parte di giocatori a fine carriera (ma non sempre) attirati dalle più succulenti proposte economiche giunte dai ricchissimi fondi persici. Ormai ben penetrati nel calcio anche occidentale, essi sono stati veicolo di un’attrazione sempre crescente verso zone fino a qualche decade fa semi-desertiche.

Roma, Totti “saluta” i Friedkin: tutta la verità da Doha

La discussione, per completezza di informazione e correttezza, meriterebbe di abbracciare certamente tante altre questioni, partendo anche dai “semplici” retroscena che abbiano contraddistinto la fase di assegnazione e preparazione del Mondiale in Qatar.

Senza troppi voli pindarici, si sottolinei in questa sede come il Qatar abbia avuto fin qui una certa ingerenza anche nel mondo Roma. Non solo perché sede di un Mondiale che ha visto coinvolti diversi giallorossi tra cui un Paulo Dybala che ha fatto di tutto per strappare una convocazione ma che fin qui non è mai sceso in campo. Come già documentatovi, poi, in questi giorni a far visita al ricchissimo Paese saudita sono stati anche i Friedkin.

Su tale fronte, “Il Corriere dello Sport” ha parlato di un possibile saluto tra questi ultimi e Francesco Totti, volato nei giorni inaugurali del Mondiale in Qatar e prossimo a sbarcare nuovamente in quel di Doha nella giornata di domani. La suggestiva casualità della presenza dei numeri uno della Roma potrebbe portare i più romantici ad anelare ad un incontro al fine di gettare le basi per un gran ritorno dell’amatissimo 10.

Le penne su citate, però, parlano di una lontananza importantissima, presentando l’ipotesi del ritorno come remota e mai così lontana di quanto lo sia stata in passato. In questa fase, il Capitano è preso non solo dalle vicende legate al divorzio con Ilary Blasi e le conseguenze legali legate a tale questione. Dovrà infatti decidere il futuro della sua agenzia di scouting e la gestione delle plurime proprietà immobiliari, allontanandosi dai riflettori per garantire serenità ai propri figli e sé stesso. Poi si vedrà .