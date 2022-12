Roma, recuperato per il Bologna: “Sto bene”

Roma, nel giorno del ritorno a Trigoria prima della partenza per il Portogallo, una buona notizia per Mourinho. “Sto bene”: recuperato per il Bologna

La Roma questa mattina si è ritrovata a Trigoria prima della partenza per il Portogallo, dove la squadra giallorossa andrà in ritiro per preparare il ritorno della Serie A. La prima sfida è quella in programma il prossimo 4 gennaio contro il Bologna all’Olimpico, e Mou potrebbe avere un uomo che nell’ultima parte di quel campionato “concluso” a novembre è mancato.

Parliamo di Spinazzola. Si parlava di un rientro alla metà di gennaio, secondo quelle che erano le informazioni della Gazzetta dello Sport, ma il giocatore questa mattina si è allenato con il resto dei compagni e insomma non dovrebbero esserci problemi per la prima del 2023. L’esterno dovrebbe riprendere il posto a sinistra, “liberando” Zalewski che dopo quello che è successo con Karsdorp potrebbe in questo modo essere impiegato a destra. Questa potrebbe essere una soluzione per tappare quel buco lasciato dall’olandese.

Roma, Spinazzola: “Sto bene”

Prima dell’ingresso dentro il centro sportivo Fulvio Bernardini, Spinazzola si è intrattenuto con i tifosi all’esterno della struttura che ospita la Roma. E parlando con uno di essi, Spinazzola, a specifica domanda, ha risposto “sto bene”. Insomma, anche lui ha fatto chiarezza sulle sue condizioni fisiche, e questa non è altro che una buona notizia per Mourinho, che tira un mezzo sospiro di sollievo.

Smentite, quindi, quelle che erano le notizie arrivate negli ultimi giorni che parlavano di un rientro ancora lontano almeno un mese. Non dovrebbe essere così.