Ultim’ora Karsdorp: nuovo incontro con la Roma per il giocatore olandese che avrà un faccia a faccia probabilmente anche con Mourinho

Questa mattina Karsdorp è tornato a Trigoria, convocato dalla Roma, per la ripresa degli allenamenti prima della partenza per il Portogallo, dove la squadra dello Special One, come sappiamo, sarà in ritiro per prepare la seconda parte di stagione. L’olandese presentandosi si è risparmiato un’altra multa, dopo aver mandato un certificato medico per evitare anche la tournée in Giappone.

Insomma, un piccolo passo in avanti c’è stato, e su questo ci sono davvero poche discussioni. Ma il futuro, anche quello immediato, rimane in bilico davvero. Intanto la Roma lo vorrebbe cedere a titolo definitivo e rimanderà indietro tutte le offerte in prestito. Si potrebbe aprire, nel caso, all’obbligo di riscatto fissato ad almeno 10 milioni di euro. Ma per il momento una soluzione del genere appare lontana.

Ultim’ora Karsdorp, a rischio il ritiro

Una notizia dell’ultim’ora è arrivata durante la diretta Twitch di calciomercato.it in onda su TVPLAY. A spiegare quello che succederà nelle prossime ore ci ha pensato Eleonora Trotta: “Un nuovo confronto ci sarà a giorni. Non si sa ancora se lui partirà con la squadra verso il Portogallo”.

Ecco, l’olandese potrebbe anche rimanere a Trigoria e lavorare da solo in attesa di capire se ci saranno degli sviluppi a gennaio, quando si riaprirà ufficialmente il calciomercato, e ci potrebbero essere delle novità sulla sua uscita.