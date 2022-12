Calciomercato Roma, 25 milioni per il colpo in mezzo: asta in Serie A

Calciomercato Roma, 25 milioni per il colpo in mezzo al campo. Asta in Serie A per Pinto con Milan e Napoli

Il colpo in mezzo potrebbe costare 25 milioni di euro. E per l’Udinese, proprietaria del cartellino, vorrebbe dire piazzare una plusvalenza clamorosa. Per questo i Pozzo gongolano, sapendo anche che potrebbe scatenarsi una vera e propria asta in Serie A per le prestazioni di Samardzic.

Vent’anni, centrocampista che i friulani hanno preso da Lipsia per 3 milioni di euro, dopo una stagione di adattamento nella massima serie, il giocatore è esploso quest’anno agli ordini di Sottil: 14 presenze e tre gol in questa stagione, secondo la Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina ci starebbe pensando il Napoli per la prossima stagione. Ma non c’è solo Spalletti sul giocatore. Anche Pinto e Maldini ci avrebbero messo gli occhi addosso.

Calciomercato Roma, Pinto sfida Napoli e Milan

Dalle parti di Castel Volturno il profilo del centrocampista è seguito per due motivi: il primo è che non verrà riscattato Ndombele, il secondo perché il Napoli potrebbe anche cedere Zielinksi l’anno prossimo. In generale, Samardzic, in Serie A, ha messo a referto cinque gol in 36 presenze totali spalmate nelle due stagioni.

Fa delle doti tecniche la sua migliore caratteristica, ma è evidente che non disdegna nemmeno gli inserimenti senza palla. Quelli che fanno la differenza e che gli permettono anche di trovare la rete con una certa continuità. Un profilo interessante iscritto sul taccuino di Tiago Pinto. Anche se la concorrenza, come abbiamo capito, è forte e sembra anche bell’agguerrita. E poi c’è da tenere in considerazione anche il valore della possibile operazione, che dalle parti di Trigoria potrebbe anche spaventare un poco.