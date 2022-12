Calciomercato Roma, accordo con Zaniolo: si chiude entro febbraio

Calciomercato Roma, accordo trovato con Zaniolo: Pinto e Vigorelli, agente del calciatore, si sono anche dati una deadline da non superare

L’agente di Nicolò Zaniolo, Vigorelli, ha incontrato Pinto ieri e potrebbe replicare oggi. Si cercano delle soluzioni per Tripi, che come vi abbiamo spiegato potrebbe andare via a titolo definitivo. Ma ovviamente, questo incontro, potrebbe essere interessante anche per capire la situazione attorno al numero 22 della Roma.

C’è da sottolineare però un fatto, riportato questa mattina dalla Gazzetta dello Sport, che fa luce sul futuro di Nicolò: sarebbe stato trovato un accordo tra il giocatore e Pinto che però non ha avuto ancora il via libera dei Friedkin. S’attende l’ok in poche parole da parte della proprietà per mettere nero su bianco e rispedire al mittente tutte quelle che potrebbero essere le offerte per il giocatore. Non c’è fretta, insomma, ma le parti in causa si sarebbero dati una deadline da non superare.

Calciomercato Roma, la deadline per Zaniolo

Entro febbraio, almeno secondo quelle che sarebbero le idee di Zaniolo, si dovrebbe chiudere l’accordo. Con la firma, ovviamente. Altrimenti da quel momento in poi, sottolinea ancora il quotidiano, Nicolò si potrebbe mettere ad ascoltare tutte le sirene che inizieranno a cantare. Insomma, servirebbe un’accelerata, quella finale, e che deve arrivare solamente dai Friedkin.

La proprietà sotto questo aspetto comunque nei mesi scorsi è stata chiara. Ognuno il rinnovo, con annesso adeguamento di contratto, se lo dovrà guadagnare sul campo a suon di prestazioni. Nessuno regalerà niente a nessuno, questo sembra abbastanza evidente, e anche Zaniolo è compreso in questo. Ovvio che un rinnovo potrebbe aiutare anche Pinto la prossima estate anche in caso di cessione: con un contratto a lunga scadenza i 50-60 milioni di euro chiesti pochi mesi fa potrebbero essere confermati, altrimenti a 12 mesi dal possibile addio a parametro zero, anche la valutazione del giocatore potrebbe essere ridimensionata.