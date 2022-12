Calciomercato Roma, Pinto sfida Juventus e Liverpool

Calciomercato Roma, assalto dalla Premier League: sulle tracce del giocatore c’è anche il Liverpool di Klopp alle prese con diversi infortuni

A gennaio la Roma si muoverà sul mercato. E lo farà soprattutto cercando dei colpi low-cost: Pinto sta iniziando a fiutare gli affari, e cercherà in tutti i modi di andare incontro a quelle che sono le richieste di José Mourinho. Non sarà facile, su questo non ci piove, ma dalle parti della Capitale si tenterà qualcosa d’importante.

E sotto questo aspetto è da leggere l’interessamento giallorosso per Depay. L’attaccante olandese del Barcellona potrebbe lasciare i catalani così come riportato da El Mundo Deportivo: che non solo scrive chiaramente che su di lui i giallorossi ci sono, eccome, ma spiega soprattutto che deciderà Xavi se mandare via il giocatore o meno nelle prossime settimane, valutando quella che è stata la prima parte di stagione, e anche quello che la società potrebbe risparmiare se il giocatore venisse ceduto. Dalla Spagna, sottolineano inoltre, come su Depay ci sia anche l’interesse della Juventus in Italia e del Galatasaray in Turchia. Senza dimenticare l’Arsenal, che è alle prese con l’infortunio di Gabriel Jesus.

Calciomercato Roma, anche il Liverpool su Depay

Ci sarebbe anche un altro club interessato ai servizi del giocatore. E questo è il Liverpool secondo quanto riportato invece da liverpoolecho.co.uk. Klopp, tecnico dei Reds, dovrà fare a meno di Diogo Jota e di Luis Diaz, entrambi ai box per infortunio. Allo stesso insomma non disdegnerebbe avere un altro attaccante per affrontare la seconda parte di stagione e nel mirino ci sarebbe finito anche l’olandese.

Insomma, un colpo difficile, qualora il Barcellona decidesse di liberarsi, quello di Depay. Ma la Roma ha una doppia carta da giocare che potrebbe avvicinare il giocatore a Mourinho. La prima ovviamente è la presenza dello Special One in panchina, garanzia per tutti della ricerca della vittoria. La seconda è il fatto che Pinto si sia mosso in anticipo per il giocatore che avrebbe la certezza di essere ben voluto a Roma. Difficile, sì: ma non impossibile.