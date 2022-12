Calciomercato Roma, irruzione Tottenham: nuovo ribaltone

Calciomercato Roma, l’irruzione del Tottenham potrebbe scompaginare in maniera importante le carte in tavola. Le ultime dall’Inghilterra.

Quella che sta per aprire ufficialmente i battenti è una sessione invernale di calciomercato nella quale la Roma proverà a capitalizzare diverse situazioni interessanti per puntellare determinati settori del campo.

Sulle corsie esterne, ma non solo. Oltre a provare a sbrogliare la matassa legata al futuro di Rick Karsdorp, i giallorossi stanno monitorando con attenzione anche altre situazioni. Pinto ha infatti messo nel mirino anche un difensore, ed in quest’ottica la candidatura di N’Dicka non è affatto da trascurare. Tuttavia, non è escluso che possano essere vagliate anche delle soluzioni per il reparto offensivo, a maggior ragione se si dovesse concretizzare la cessione di Eldor Shomurodov. Già in estate i giallorossi avevano vagliato un profilo sul quale stanno mettendo gli occhi diversi club dalla Premier.

Calciomercato Roma, anche il Tottenham su Zaha

Ci stiamo riferendo a Wilfried Zaha, trentenne attaccante ivoriano in forza al Crystal Palace. Accostato alla Roma la scorsa estate, l’esperto attaccante ha calamitato l’interesse di diversi club in giro per l’Europa.

Ci sono diverse compagini pronte a sfidarsi per mettere le mani su un calciatore che negli ultimi anni ha evidenziato segnali di crescita importanti. Potrebbe essere giunta ai titoli di coda l’esperienza di Zaha con la maglia del Crystal Palace, dopo nove stagioni consecutive.

Secondo quanto riferito da Football Insider, anche il Tottenham si sarebbe mosso per tastare esplicativamente la situazione. Gli Spurs vogliono inserirsi per battere la concorrenza in ottica estiva, per intavolare l’affare a costo zero. Ricordiamo che nei giorni scorsi anche il Chelsea aveva lanciato segnali di apprezzamento. Il Crystal Palace, però, non è ancora tagliato fuori dalla corsa: staremo a vedere cosa succederà