Mourinho per il dopo Tite: annuncio ufficiale Brasile

Nota ufficiale e annuncio chiarissimo da parte della Confederazione calcistica brasiliana dopo le tante voci venutesi a creare nel corso degli ultimi giorni.

Dopo settimane di grandi discussioni e di attenzione mediatica tutt’altro che trascurabile, l’evento in Qatar è ormai prossimo alla conclusione. Tra oggi e domani scopriremo i nomi delle due finaliste, con Argentina e Croazia in questi minuti protagonisti della delicata semifinale che sentenzierà l’avversaria di una tra Marocco e Francia.

Al di là dell’impiego di alcuni giocatori della Roma, sono state tante le questioni che hanno coinvolto il mondo Roma, alla luce della prima convocazione di Zalewski con la maglia della Polonia ad una manifestazione così importante, passando per le discussioni venute a nascere in casa Portogallo per l’errore decisivo di Diogo Costa, preferito a Rui Patricio nelle partite che hanno rappresentato, di fatto, l’ultimo Mondiale del campionissimo Cristiano Ronaldo.

Nuovo allenatore Brasile e suggestione Mourinho: nota ufficiale della Federazione

Una certa attenzione, poi, è stata ricoperta anche dalla questione Mourinho, in seguito alle voci che hanno visto José essere accostato a diverse Nazionali. Tra queste, c’è certamente il Portogallo, per il quale il nome di José potrebbe essere non poco stimolante per la Selecao. Non solo, l’eliminazione del Brasile aveva generato una certa attenzione anche tra le fila verdeoro, laddove l’esperienza di Tite è destinata alla conclusione per un impatto non felicissimo.

Neymar Brasile ©LaPresseAnche in questo caso, il nome di Mourinho è risultato molto attraente come CT di Neymar e colleghi. Su tale fronte, però, la federazione brasiliana ha annunciato con grande chiarezza la posizione del presidente Edinaldo Rodrigues. Questa la nota ufficiale.

“La federazione brasiliana ribadisce pubblicamente che il preisdente Edinaldo Rodrigues non ha nominato o autorizzato nessuno all’interno e fuori dalla CBF a cercare, in nome del presidente, alcun allenatore o professionista per formare lo staff che lavorerà nella Seleçao brasiliana per la qualificazione ai Mondiali del 2026. La CBF inoltre non autorizza nessuno a parlare su questo tema in nome dell’istituzione. In una nota pubblicata il 17 novembre, già era stata annunciata la posizione ufficiale dela Federazione: l’annuncio del nuovo allenatore e dello staff tecnico sarà fatto solamente a gennaio 2023″.

“La CBF ribadisce che Ednaldo Rodrigues affronterà tutto il processo della scelta con imparzialità, attenzione e tranquillità, ossia senza considerare le pressioni. Tutto verrà fatto con responsabilità e con chiarezza, seguendo le direttrici della sua gestione, con l’obiettivo massimo di fare il meglio per il calcio brasiliano nei prossimi anni. “Non parlo nemmeno con la mia famiglia di questo argomento. Per questo motivo, nessun dirigente o funzionario della CBF è autorizzato a parlare del futuro della Seleçao. Chi parlerà di questo, non dirà la verità, oltre a provocare danni al lavoro della stampa e a divulgare disinformazione tra i tifosi. Questo è irrispettoso. Tutto il processo sarà fatto con totale imparzialità, nei tempi necessari”.