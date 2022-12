Calciomercato Roma, Mourinho lusingato: la proposta “indecente” del Portogallo

L’allenatore della Roma è finito nel mirino della Nazionale che sta cercando di dare vita a un nuovo corso dopo il Qatar

In questi giorni sono solo quattro le Nazionali che sono rimaste in corsa per il Mondiale in Qatar. Si tratta di Argentina, Croazia, Marocco e Francia che si sfidano tra oggi e domani per decretare quale andrà in finale. Tutte le altre rappresentative impegnate, ma che ormai sono fuori dai giochi, stanno riflettendo sul loro cammino e sul loro futuro in vista dei prossimi impegni.

In molte, infatti, hanno intenzione di cambiare il cammino della Nazionale dopo i risultati ottenuti in Qatar. In primis la Germania, eliminata dal Giappone, così come il Brasile, che starebbe pensando di cambiare allenatore. Un primo sondaggio per Ancelotti è stato fatto dalla Seleçao, che ha intenzione di arrivare al meglio alle prossime competizioni.

Chi invece, ha già fatto qualcosa è la Spagna. Dopo la clamorosa eliminazione dal Mondiale per mano del Marocco, che è passata ai calci di rigore grazie a un prestazione magnifica di Bonou, gli iberici hanno esonerato Luis Enrique. Al suo posto è stato scelto l’allenatore dell’Under 21 Luis De la Fuente. Anche il Portogallo ha intenzione di cambiare la guida della propria squadra.

Calciomercato Roma, il Portogallo insiste per Mourinho

Come riporta il Corriere dello Sport, nel mirino dei lusitano c’è José Mourinho. I portoghesi vorrebbero lo Special One alla guida della Nazionale che non è riuscita a passare i quarti di finale. Avversario dei rossoverdi è stata il Marocco, che ha sconfitto anche Cristiano Ronaldo e compagni grazie a una rete di El Nesyri al 42′.

Un gol fatale che ha portato la Federazione a interrogarsi su futuro della Nazionale che è uscita dal Qatar con Cristiano Ronaldo subentrato al 51′. Il presidente federale Fernando Soares Gomes da SilvaNonostante un contratto in scadenza dopo Euro2024, il presidente federale Fernando Soares Gomes da Silva starebbe pensando di allontanare Fernando Santos per sostituirlo con Rui Jorge, ex Under 21. La proposta lusinga Mourinho, anche se è molto complicata. Lo Special One potrebbe dividersi e svolgere entrambi gli incarichi.