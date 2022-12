Serie A, VAR cambiato: la mossa della FIGC è UFFICIALE

La Serie A si prepara alla rivoluzione totale sull’utilizzo del VAR. La prima mossa della FIGC è già ufficiale: c’è l’apertura che stravolgerebbe tutto

Prima apertura ufficiale della FIGC ad una nuova rivoluzione totale sul tema del VAR. Anche quest’anno lo strumento di assistenza alle scelte arbitrali ha generato diverse polemiche in Serie A. La nota ufficiale della FIGC apre le porte ad un colpo di scena che potrebbe cambiare davvero tutto nel rapporto tra arbitraggio e video-tecnologia. Ecco cosa potrebbe cambiare nel futuro dopo la prima mossa della Federazione.

Anche questa stagione non sono mancate polemiche intorno all’utilizzo del VAR in Serie A. Lo strumento di video supporto agli arbitri debuttò nel campionato italiano nella stagione 2017/18, ed è ancora oggetto di discussione e polemica in Serie A. La FIGC ha aperto ufficialmente ad una rivoluzione sul tema dell’utilizzo del Var. L’organo che amministra il calcio in Italia ha mosso il primo passo verso un cambiamento epocale.

Var a chiamata in Serie A: apertura ufficiale della FIGC

La FIGC ha aperto per la prima volta all’utilizzo del Var a chiamata. La Federcalcio in una nota ha aperto all’utilizzo dell’on field review a discrezione delle squadre. Questa rivoluzione vedrebbe il Var in Italia alla stregua degli strumenti video utilizzati in molti altri sport, dove viene comunemente chiamata Challenge la richiesta di revisione video da parte del giudice di gara.

Nella nota FIGC si legge: “[La FIGC] Ha anticipato informalmente alla Fifa la propria disponibilità a sperimentare l’utilizzo del challenge. [Il sistema].. non intaccherebbe l’autorevolezza dell’arbitro fornendogli invece strumenti concreti di ausilio.” Insomma il campionato italiano si prepara ad una rivoluzione completa sul tema del VAR. La Federcalcio ha aperto ufficialmente alla sperimentazione della revisione a chiamata, se la FIFA dovesse avviare la sperimentazione il campionato italiano si mette in prima fila sul tema.