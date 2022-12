Calciomercato Roma, incontro decisivo nella capitale: doppio gioco Pinto

Incontro fondamentale oggi per il calciomercato della Roma: Tiago Pinto è pronto ad approfittare della situazione

Il calciomercato è ormai entrato nel vivo, pur non essendo ufficialmente aperto. La Roma cerca rinforzi low cost, visti i paletti imposti dall’Uefa, ed è pronta a lasciar partire alcuni membri della rosa giallorossa. Tiago Pinto è al lavoro per accontentare Mourinho sia per quanto riguarda gli acquisti che le cessioni. Un nome ormai sembrerebbe avere le valigie pronte per partire.

Stiamo parlando di Edoardo Bove. Con Mourinho, che lo ha lanciato lo scorso anno, in questa stagione ha avuto poche opportunità, così è pronto a partire, rimanendo in Serie A. Oggi l’incontro decisivo che potrebbe trasformarsi in un’occasione importante per Tiago Pinto.

Calciomercato Roma, incontro Tiago Pinto-Corvino: non solo Bove sul piatto

Ha dimostrato di avere il talento e la determinazione giusta Edoardo Bove, ma quest’anno considerando gli arrivi di Matic e Camara ha avuto meno spazio nella Roma. È un 2002, quindi di tempo per crescere ne ha, ma Mourinho non vuole sprecare il suo talento e dunque è pronto a farlo partire.

Secondo quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, oggi Tiago Pinto incontrerà nella capitale il responsabile dell’area tecnica del Lecce, Pantaleo Corvino. I salentini spingerebbero per il prestito con diritto di riscatto e contro riscatto in favore dei giallorossi, mentre la Roma preferirebbe il prestito secco. Ultimi dettagli che potrebbero essere limati oggi e poi servirà solo l’ok di Mourinho. Nel frattempo Tiago Pinto potrebbe approfittare della situazione per parlare con Corvino anche di Morten Hjulmand, centrocampista del Lecce nel mirino della Roma e non solo. Il general manager giallorosso così potrebbe cogliere l’occasione per anticipare l’ampia concorrenza.