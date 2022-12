Calciomercato Roma, sorpresa Karsdorp: Pinto tenta il tutto per tutto

La Roma deve risolvere il caso Karsdorp: la rottura con Mourinho è ormai totale. Tiago Pinto prova a fare il miracolo

Terzo giorno di ripresa degli allenamenti per la Roma e partenza per il Portogallo che si avvicina. José Mourinho si prepara a tornare in patria per una settimana di preparazione della squadra in vista della ripresa della stagione a gennaio. Il mese di gennaio però sarà fondamentale anche per il calciomercato e il futuro di diversi giocatori, uno su tutti ovviamente Rick Karsdorp.

Nonostante l’olandese questa volta abbia risposto alla convocazione a Trigoria e si sia allenato per due giorni, lo strappo con Mourinho sembrerebbe difficile da ricucire. Così si cerca una nuova destinazione per Karsdorp, mentre Tiago Pinto prova a fare l’impossibile.

Calciomercato Roma, futuro Karsdorp: Pinto fa da mediatore con Mourinho

Domani la Roma partirà per il Portogallo, nonostante l’allerta maltempo. Proprio la giornata di domani sarà decisiva per capire anche il futuro di Karsdorp quale sarà e come sta evolvendo la situazione. L’addio dopo lo strappo con Mourinho sembra inevitabile, ma Tiago Pinto potrebbe avere altre idee.

Infatti, secondo quanto riportato da ‘Il Messaggero’, durante i due allenamenti svolti dall’olandese non ci sarebbero stati colloqui tra il giocatore e Mourinho, ma Tiago Pinto starebbe provando a fare da mediatore. Come spiega il quotidiano infatti il general manager giallorosso starebbe cercando far cambiare idea a Mourinho, tentando una riconciliazione. Tentativo però che sarebbe molto difficile e probabilmente vano, visto che per il tecnico non c’è e non ci sarà più spazio per Karsdorp all’interno della Roma.