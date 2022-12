Calciomercato Roma, fumata nera: ‘decide‘ tutto Wijnaldum

Calciomercato Roma, secondo quanto riferito da Sky l’ultimo summit non avrebbe generato passi avanti tra le parti.

La sessione invernale di calciomercato è ormai entrata nel vivo. La Roma è molto attiva sia sul fronte entrate che su quello legato alle uscite, per esaudire le richieste di José Mourinho e piazzare qualche colpo che possa elevare il tasso tecnico della rosa.

Sfoltire l’organico con qualche cessione funzionale è considerato assolutamente prioritario, ma solo alle condizioni dettate dalla Roma. L’evolvere della situazione legata a Karsdorp, ad esempio, esemplifica in maniera tangibile questo status quo. Quella dell’olandese, però, potrebbe non essere l’unica operazione in uscita intavolata da Tiago Pinto, che quest’oggi ha incontrato Pantaleo Corvino per discutere con il ds del Lecce del futuro di Edoardo Bove.

Calciomercato Roma, nessun accordo con il Lecce per Bove: ultim’ora Sky

Secondo quanto riferito da Sky, Lecce e Roma non avrebbero compiuto passi concreti per il trasferimento di Bove nel Salento.

Pinto, infatti, vorrebbe prima avere delle rassicurazioni in merito alle condizioni fisiche di Wijnaldum, reduce da un grave infortunio ed il cui recupero è ancora tutto da verificare. La situazione è al momento in stand-by. Bove avrebbe espresso il desiderio di cambiare aria, per poter incamerare minuti importanti nelle gambe. Il summit Lecce-Roma, però, per adesso non ha portato alla tanto attesa fumata bianca.

Ragion per cui Bove partirà con il resto della squadra per il ritiro del Portogallo: il dossier concernente la sua partenza potrebbe dunque essere approfondito tra qualche settimana, una volta che la sessione di contrattazioni aprirà ufficialmente i battenti. Scenario comunque da monitorare con attenzione.