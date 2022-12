Calciomercato Roma, contatti avviati: “Mourinho è il prescelto”

Calciomercato Roma, sarebbero stati avviati i contatti con lo Special One come allenatore della Nazionale. Il tecnico è “il prescelto”

Le voci continuano, e diventano sempre più importanti. Ieri ne ha parlato il quotidiano A Bola, oggi in prima pagina è Record, altro giornale portoghese, a spiegare che è Mourinho il prescelto dalla federazione per prendersi la panchina della Nazionale.

E non solo: i contatti sarebbero già stati avviati per sondare il terreno, anche se il contratto in scadenza nel 2024, e il fatto che lo Special One non sembra voglia accettare il doppio ruolo, fanno capire che sarà realmente difficile riuscire a convincere l’attuale allenatore della Roma a mollare i giallorossi e tornare a casa, per allenare la squadra del proprio Paese.

Calciomercato Roma, tutto su Mourinho

Le indiscrezioni comunque ci sono. Ed è la terza panchina di una nazionale che viene accostata all’allenatore della Roma. In Inghilterra lo hanno piazzato al posto di Southgate – con i bookmaker che hanno immediatamente dato la possibilità di scommettere su questa soluzione – mentre dal Brasile la voce di Mou come possibile sostituto di Tite è venuta fuori immediatamente dopo l’eliminazione dai verdeoro.

Adesso quella portoghese, che rispetto alle altre sembra quella più calda. Ovvio però, come spiegato, che la trattativa sarà difficile se mai davvero venisse messa in piedi dalla federazione che sembra voglia dare il benservito a Fernando Santos buttato fuori ai quarti di finale da un Marocco decisamente inferiore ma che è andato avanti con merito. Insomma, la situazione è questa e anche il fatto che la Roma partirà alla volta del Portogallo per prepararsi al meglio per la ripresa del campionato, potrebbe spingere i dirigenti a qualche abboccamento. Anche perché scrive ancora il quotidiano, Mourinho è “la priorità per preparare l’Europeo del 2024 e per questo la federazione cercherà di trovare un accordo con i dirigenti del club italiano”. Vedremo. La cosa evidente però è una: lo Special One è sempre e rimarrà sempre lo Special One.