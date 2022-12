Calciomercato Roma, uragano Premier: Juve travolta

Calciomercato Roma, le ultime notizie dalla Spagna aprono nuovi scenari: l’irruzione dell’Arsenal ha fatto saltare il banco.

Sebbene non sia considerata al momento una priorità, un eventuale rinforzo per puntellare la batteria di centrali potrebbe rappresentare un banco di prova importante per le prossime mosse di mercato della Roma.

Alla luce dell’eventuale addio di Kumbulla e della situazione tutt’altro che fluida per quanto riguarda il futuro di Smalling, Pinto potrebbe muoversi in anticipo per regalare a José Mourinho un nuovo difensore a stretto giro di posta. Uno dei profili che ha calamitato l’interesse della Roma è quello di N’Dicka, legato all’Eintracht Francoforte da un contratto in scadenza nel 2023. Il difensore francese ha catalizzato l’interesse di diversi club, pronti a darsi battaglia per uno dei prospetti transalpini più interessanti del panorama calcistico internazionale.

Calciomercato Roma, anticipo Arsenal per N’Ddicka

Accostato anche a Juventus, Inter, Barcellona e Napoli, N’Dicka piace e non poco anche in Premier League. Come riferito da elgoldigital.com, infatti, il blitz dell’Arsenal potrebbe aver scombussolato in maniera importante i piani del Betis Siviglia, da tempo sulle tracce del difensore dell’Eintracht.

I Gunners vogliono regalare ad Arteta un innesto importante per la linea arretrata con cui inseguire il sogno relativo alla conquista della Premier League. I londinesi intendono stringere i tempi per lo sbarco del francese all’ombra dell’Emirates Stadium, puntando sulla volontà del diretto interessato. Laddove dovesse essere confermato questo status quo, i club italiani dovrebbero ripiegare per forza di cose su altri obiettivi.